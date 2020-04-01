Курс в течение дня может вернуться к отметке 80 руб./долл. - РФПИ

Очередная волна негатива в среду вернула USD/RUB выше 79.00, и вполне возможно, что в течение дня курс вновь достигнет отметки 80,00 руб./долл., отмечается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрий Полевой.

"Рубль во вторник стал лидером среди ЕМ валют по темпам роста к USD (1,16% до 78,50 с максимумами сессии в 77,70/USD), - напоминает Дмитрий Полевой. - Несмотря на завершение налогового периода, на рынке сохранялись значительные корпоративные продажи валюты. Дополнительным плюсом для рубля могла оставаться ситуация на рынке ОФЗ, где доходности продолжали падать, пусть, во многом, и из-за локальных покупателей. Цены на нефть Brent после некоторого роста в течение вчерашних торгов сегодня вновь снижаются, а стоимость российской Urals остается вблизи US$15/брл.".

По мнению эксперта РФПИ, при таких ценах сырьевой экспорт значительно снизится, и компенсировать его негативное влияние на курс должны, во многом, лишь импортные потоки. "Вероятно, это уже активно происходит, ведь, помимо самих курсовых эффектов (импорт стал заметно дороже), снижают потребность в импортных товарах, вероятно, и карантинные меры, которые уже привели к спаду торговли и производства в ряде секторов. Именно это, с нашей точки зрения, объясняет относительно неплохой уровень по курсу рубля, который, по нашим оценкам, сейчас мог бы быть несколько ниже. Тем не менее, очередная волна негатива сегодня вернула USD/RUB выше 79,00, и не исключаем, что в течение дня курс вновь достигнет отметки 80,00", - заключает Д. Полевой.