TCS Group обладает большим запасом по рентабельности и достаточной гибкостью бизнеса для успешного прохождения кризиса - Уралсиб

TCS Group обладает большим запасом по рентабельности и достаточной гибкостью бизнеса для успешного прохождения кризиса, но при этом динамика акций не может не следовать общим рыночным трендам, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

Группа Тинькофф опубликовала ключевые финансовые показатели банка по РСБУ за февраль. Кредитный портфель показал рост примерно на 1,1% месяц к месяцу и на 44% год к году. Год к году рост вновь замедлился – до этого два месяца подряд он составлял порядка 50%. Депозиты прибавили около 4,4% за месяц после январского снижения на 2%. Год к году они увеличились на 53% – тренда на замедление нет, последний год темпы роста колеблются в диапазоне 49–56% (последние полгода – 49–53%). За месяц банк по российским стандартам бухучета заработал 2,4 млрд руб., прибыль за два месяца составила 10,3 млрд руб.

Как отмечает аналитик "Уралсиба" Наталия Березина, у банка на текущий момент есть еще порядка 12 млрд руб. неучтенной в базовом капитале прибыли, что может повысить показатель Н1.1 на 140 б.п. и приблизить его к более комфортному уровню 10%. "В целом февральские показатели отражают те тренды, которые уже наблюдались во 2 п/г 2019 г., более интересны будут результаты за март, которые уже могут частично отразить «новую реальность». Расписки вчера показали хороший отскок, но за месяц потеряли около 40% своей стоимости в рублях, отстав от индекса почти на 30 п.п., и примерно 50% стоимости в долларах – общая рыночная ситуация добавилась к новостям про основного акционера, которые так или иначе оказывали давление на котировки. Мы полагаем, что банк обладает большим запасом по рентабельности и достаточной гибкостью бизнеса, чтобы успешно пройти текущий кризис, но при этом динамика акций не может не следовать общим рыночным трендам", - заключает эксперт "Уралсиба".