Рубль заметно дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне возобновившей снижение нефти

Москва. 1 апреля. Доллар и евро уверенно повышаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в первый день нового месяца и квартала на фоне возобновившей снижение нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 78,95-79,09 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 79,0 руб./$1 (+63,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 86,83 руб./EUR1 (+32,54 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 49,37 копейки к уровню закрытия вторника, до 82,52 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,271 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,0865 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне возобновившей падение нефти и сохраняющихся опасений по поводу распространения новой коронавирусной инфекции и ее последствий для экономики.

По состоянию на 08:00 МСК среды в мире насчитывалось 845 тысяч 197 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 41 тысяча 478 человек, поправились более 168 тысяч, сообщила газета South China Morning Post.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В то же время, по информации американского университета Джона Хопкинса, число инфицированных в мире достигло 859 тыс. 556 человек, смертельных случаев - 42 тыс. 332.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где зафиксировано 188 тыс. 172 инфицированных и 3 тыс. 873 смертных случая сообщила South China Morning Post.

США, РФ и Саудовская Аравия вместе займутся проблемой обвала нефтяных цен, заявил во вторник президент США Дональд Трамп. "Я говорил с президентом Путиным об этом, я также разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии об этом. (...) Мы будем заниматься этим все вместе и посмотрим, что можно сделать", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме. "Обе страны (Россия и Саудовская Аравия - ИФ) обсуждают это, и я присоединюсь к ним в подходящее время при необходимости", - отметил президент США.

По словам Трампа, он провел "отличный разговор" с Путиным, и, хотя переговоры затрагивали и такие темы, как торговля и угроза коронавируса, в значительной степени беседа была посвящена именно ценам на нефть.

Трамп пояснил, что низкие цены на нефть выгодны потребителям, однако одновременно с тем они наносят ущерб одной из крупнейших отраслей американской промышленности - нефтяной, что грозит потерей тысяч рабочих мест. По словам президента, ситуация с падением цен на нефть является беспрецедентной, напоминающей положение дел в 1950-е годы. "В некоторых частях света вода стала ценнее, чем нефть", - сказал он.

Министр энергетики США Дэн Бруйетт и его российский коллега Александр Новак договорились в развитие телефонной беседы президентов двух стран от 30 марта продолжать с участием основных мировых производителей обсуждать ситуацию на нефтяном рынке, сообщило Минэнерго США.

Накануне в пресс-службе Кремля сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре вопросы борьбы с коронавирусом и ситуацию на рынке нефти. "Проведен также обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики", - отмечалось в сообщении.

Федеральная резервная система объявила во вторник о запуске нового механизма временного кредитования, который позволит иностранным центробанкам осуществлять операции РЕПО. "Этот механизм должен помочь в обеспечении бесперебойного функционирования рынка U.S. Treasury, предоставляя альтернативный временный источник получения долларов США помимо продажи ценных бумаг на открытом рынке", - сообщается в пресс-релизе ФРС. Операции РЕПО будут доступны с 6 апреля и продолжатся на протяжении как минимум шести месяцев.

Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают снижение после того, как завершили первый квартал рекордным падением.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК упала на 3,49% - до $25,43 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,93% - до $20,29 за баррель.

Квартальное падение обоих нефтяных контрактов стало максимальным за всю историю, отмечает MarketWatch. Цена Brent с начала года рухнула на 65,6%, WTI - на 66,5%.

В среду трейдеры ожидают публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране на прошлой неделе. Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 10,5 млн баррелей, запасы бензина - на 6,1 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 4,5 млн баррелей.

Аналитики S&P Global (SPB: SPGI) Platts, в свою очередь, прогнозируют рост запасов нефти в США на неделе, завершившейся 27 марта, на 4,6 млн баррелей, бензина - на 3,6 млн баррелей. По мнению экспертов, запасы дистиллятов снизились на 600 тыс. баррелей.