Глобальные рынки в среду будут снижаться ввиду негативной статистики из США и роста смертности от коронавируса в Великобритании - ITI Capital

Глобальные рынки в среду будут снижаться ввиду негативной статистики из США и роста смертности от коронавируса в Великобритании, говорится в комментарии ITI Capital. Во вторник на рынке США наблюдалась разнонаправленная динамика, индексы росли второй день подряд и могли закрыть квартал в плюсе, но под конец сессии растеряли весь рост и ушли в минус. Такой исход предопределило заявление Дональда Трампа о том, что ближайшие две недели могут стать роковыми в борьбе с вирусом и американцам нужно готовиться к худшему. Индекс доверия потребителей в США в марте опустился до 120 п. с пересмотренных 132,6 п. в феврале. В итоге для крупнейших фондов динамика первого квартала стала худшей с 1987 г.

По мнению аналитиков ITI Capital, к основным факторам давления на рынки сейчас относятся риски того, что эпидемия продлится сверх срока карантина, что усилит рецессию и отрицательное воздействие на операционную деятельность компаний и финансовые активы. В то же время сейчас активно обсуждается четвертая программа мер стимулирования от правительства США, которая предусматривает оказание помощи штатам и компаниям. Объем новых мер может составить несколько триллионов долларов.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти - на данный момент оно превышает 859 тыс. человек, количество смертей превысило 42 тыс. На фондовом рынке Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) наблюдается разнонаправленная динамика после публикации очередной статистики производственного сектора Китая. Индекс менеджеров по закупкам Caixin выходит обычно на сутки позже официальной статистики и зачастую не совпадает с ней. Однако нынешние данные подтверждают тенденцию к восстановлению экономики. В марте индекс вырос до 50,1 п.

Американские фьючерсы снижаются после заявления Дональда Трампа о том, что США должны подготовиться к двум "очень трудным" неделям из-за распространения коронавируса. Официальные представители Белого дома прогнозируют, что число смертей от COVID-19 в США составит от 100 тыс. до 240 тыс.

Эксперты ITI Capital ожидают, что в среду, 1 апреля, глобальные рынки будут снижаться ввиду негативной статистики из США и увеличения смертности от коронавируса в Великобритании на 27%. В фокусе среды, по их мнению, будут следующие события: в Великобритании индекс деловой активности в производственном секторе, март; в США: индекс деловой активности в производственном секторе, март; запасы сырой нефти.