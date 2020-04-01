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01 апреля 2020 года 10:19

Актуальный коридор для нефти - $24,5-28 за баррель - "Алор Брокер"

Аналитики "Алор Брокер" отмечают, что по-прежнему для нефти видится актуальным коридор 24,5-28 долларов за баррель. В среду

ожидается публикация данных по запасам нефти в США, но эта информация окажет лишь краткосрочное действие на котировки. Более сильное влияние, по мнению специалиста компании Алексея Антонова, будут оказывать новости о переговорах между нефтяными министрами США и России - рынок все-таки надеется, что Россия и Саудовская Аравия сядут за стол переговоров при посредничестве США, а возможно, и в трехстороннем формате.

Опубликовано: /ГК "Алор"/
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