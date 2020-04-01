Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте упал до 47,5 с 48,2 пункта в феврале - IHS Markit

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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте 2020 года упал до 47,5 пункта с 48,2 пункта в феврале, оставшись ниже критической отметки одиннадцатый месяц подряд, согласно исследованию IHS Markit.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Как говорится в исследовании, падение деловой активности в промышленных секторах РФ в марте оказалось самым значительным за последние три месяца.

Основной причиной столь сильного сокращения стало существенное снижение объемов производства. И хотя ряд компания связывали это с усилением конкуренции и общим падением спроса, часть из них сообщили, что спад был вызван влиянием на бизнес COVID-19. Мартовское падение объемов производства было самым значительным с ноября прошлого года.

По данным исследования, падение спроса в обрабатывающих секторах РФ в марте было зафиксировано и на внутреннем, и на внешнем рынках, поскольку вспышка COVID-19 привела к принятию более жестких мер в отношении деятельности предприятий во всем мире.

Но фоне ухудшения деловой конъюнктуры промышленных секторов РФ падение общего количества новых заказов в марте было максимальным за четыре месяца и продлило текущую серию сокращений, которая началась в июне 2019 года. Отражая тенденцию общего объема продаж, новые экспортные заказы тоже резко сократились в марте.

Однако, несмотря на дальнейшее сокращение новых заказов, темпы падения занятости замедлились, и численность рабочих в конце первого квартала практически не изменилась. Между тем количество незавершенных работ в марте значительно упало.

В связи со слабым спросом и глобальной экономической неопределенностью степень деловых ожиданий производителей в России упала до минимума. Тем не менее, компании по-прежнему ожидают роста производства в ближайшие 12 месяцев.

"Деловые ожидания продолжили ослабевать на фоне усиления конкуренции и снижения спроса. Степень оптимизма была одной из самых слабых более чем за два года, несмотря на то, что компании подчеркивали надежду на увеличение количества новых заказов и новых видов продуктов", - пишут эксперты IHS Markit.

Инфляция отпускных и закупочных цен в марте ускорилась, так как нехватка сырья привела к росту цен поставщиков. "Темпы роста затрат были самыми быстрыми за год. При этом производители товаров значительно увеличили свои отпускные цены, перекладывая рост цен на сырье на своих клиентов", - говорится в обзоре.

Закупочная активность в марте резко упала, так как компании сообщали о нехватке сырья, снижении производственных потребностей и задержках с поставками. Производительность поставщиков показала самое большое ухудшение с середины 2016 года. В то же время мартовские данные свидетельствуют о сильном сокращении запасов как сырьевых, так и готовой продукции.