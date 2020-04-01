Утренний внешний фон среды предвещает отступление фондовых индексов вниз - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник показали уверенный рост, но не смогли подняться выше района максимумов конца марта (2520 и 1030 пунктов соответственно), что само по себе указывает на некоторую неуверенность "быков", отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Утром внешний фон среды, по ее мнению, также предвещает отступление индикаторов вниз, к ближайшим поддержкам 2420 и 950 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 2350-2550 пунктов.