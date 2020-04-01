Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут вновь упасть из-за ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 1 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут вновь заметно снизиться из-за новой волны ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник. При этом падение в январе-марте стало для Dow Jones и S&P рекордным для первого квартала. В январе-марте Dow Jones опустился на 23,2%, что стало максимальным квартальным падением с 1987 года. Индекс S&P 500 опустился за этот период на 20% - наихудший квартальный результат с 2008 года. Месячное падение индексов стало максимальным с 2008 года. По итогам марта Dow Jones снизился на 13,7%, S&P 500 - на 12,5%.

Индекс потребительского доверия в США в марте снизился до 120 пунктов, сообщила во вторник исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальное значение с июля 2017 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали падения индекса до 110 пунктов. Между тем губернатор штата Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил, что число инфицированных коронавирусом COVID-19 в штате превысило отметку в 75 тыс. и достигло 75 795 человек, передает телеканал CNN. По состоянию на 31 марта в США зарегистрировано 174 834 случая заражения COVID-19. 3408 пациентов с вирусом умерли, 6215 человека полностью вылечились.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в среду на фоне сохраняющихся опасений по поводу распространения новой коронавирусной инфекции и ее последствий для экономики. По состоянию на 08:00 мск среды в мире насчитывалось 845 тысяч 197 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 41 тысяча 478 человек, поправились более 168 тысяч, сообщила газета South China Morning Post. По информации американского университета Джона Хопкинса, число инфицированных в мире достигло 859 тыс. 556 человек, смертельных случаев - 42 тыс. 332.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 4,4%. Дополнительное давление на рынки оказали опубликованные в среду данные ежеквартального опроса Банка Японии, которые показали, что индекс Танкан, оценивающий уровень экономической уверенности среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в первом квартале 2020 года опустился до минимального уровня за последние семь лет на фоне пандемии коронавируса. Значение индикатора в январе-марте снизилось до минус 8 пунктов, что является минимумом с первого квартала 2013 года, после нулевого уровня в октябре-декабре.

Между тем индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в марте вырос до 50,1 с 40,3 пункта в феврале, когда индекс упал до рекордного минимума. Консенсус-прогноз составлял 45,5 пунктов. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng снижается на 2,3%, китайский Shanghai Composite теряет 0,2%, южнокорейский KOSPI опустился на 2,2%. В то же время австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 3,6%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в среду также снижаются. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 МСК составила $25,39 за баррель, что на 3,64% ниже цены на закрытие предыдущей сессии (по итогам торгов в понедельник фьючерс снизился всего на 0,09%). Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 1,56% - до $20,16 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта поднялась на 1,9%. Квартальное падение обоих нефтяных контрактов стало максимальным за всю историю. Цена Brent с начала года рухнула на 65,6%, WTI - на 66,5%.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что США, РФ и Саудовская Аравия вместе займутся проблемой обвала нефтяных цен. "Я говорил с президентом Путиным об этом, я также разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии об этом. (...) Мы будем заниматься этим все вместе и посмотрим, что можно сделать", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме. Министр энергетики США Дэн Бруйетт и его российский коллега Александр Новак договорились в развитие телефонной беседы президентов двух стран от 30 марта продолжать с участием основных мировых производителей обсуждать ситуацию на нефтяном рынке, сообщило Минэнерго США.

В среду нефтяные трейдеры ожидают публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране на прошлой неделе. Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США за неделю увеличились на 10,5 млн баррелей, запасы бензина - на 6,1 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 4,5 млн баррелей. Аналитики S&P Global (SPB: SPGI) Platts прогнозируют рост запасов нефти в США на неделе, завершившейся 27 марта, на 4,6 млн баррелей, бензина - на 3,6 млн баррелей. По мнению экспертов, запасы дистиллятов снизились на 600 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,562 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,639 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 31 марта вырос на 0,41% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,19 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,42%, поднявшись до 653,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-17R" (+1,6%), "ЕвроХим-001P-03" (+1,4%) и "АФК Система-1Р-12" (+1,34%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-12" (-0,9%), "МТС-001P-06" (-0,5%) и "РЖД-001P-05R" (-0,16%).

Госдума на заседании во вторник приняла во втором и окончательном, третьем, чтении закон, по которому купонный доход любых облигаций снова будет облагаться налогом в 13%. Принятый закон убирает вступившую в силу в 2017 году поправку, которая отменяла налогообложение купонного дохода по всем выпущенным с 2017 года корпоративным облигациям: "...в абзаце втором пункта 7 статьи 214.1 слова "(за исключением доходов, в виде процента (купона, дисконта), полученных по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года)" исключить". Так же поправки отменяют все льготы по налогообложению купона гособлигаций. "...абзац четвертый пункта 172 и пункт 25 статьи 217 признать утратившими силу", - следует из текста поправок.

В видеообращении на прошлой неделе президент Владимир Путин предложил "для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%". На следующий день после выступления президента министр финансов Антон Силуанов пояснил, что налогом будут облагаться инвестиции только с 2021 года. То есть первый раз 13% с процентов гражданам придется заплатить в 2022 году. Он также отметил, что налогообложение облигаций будет производиться по такому же принципу, что и налогообложение вкладов.

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Роснано" полностью разместило 4-летние облигации серии БО-002Р-04 объемом 6,5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации проходил с 25 по 26 марта. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,75% годовых. По выпуску предусмотрена оферта в декабре 2020 года. Длительность 1-го купонного периода составит 76 дней, 2-16-й купонные периоды - квартальные. В ходе маркетинга объем размещения был увеличен с не менее 5 млрд рублей до 6,5 млрд рублей.

ВТБ (MOEX: VTBR) разместил 15,79% выпуска инвестиционных облигаций серии Б-1-54 на 157,888 млн рублей, 7,87% бондов серии Б-1-65 на 78,691 млн рублей и 4,35% выпуска Б-1-60 на 130,426 млн рублей, говорится в сообщениях банка. Сбор заявок на выпуски проходил с 16 по 27 марта. Номинальный объем выпусков Б-1-54 и Б-1-65 - 1 млрд рублей, выпуска Б-1-60 - 3 млрд рублей. Срок обращения бондов Б-1-54 и Б-1-60 по 3 года, Б-1-65 - 5 лет. Ставка 1-го купона по займам установлена на уровне 0,01% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Кроме того, по выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода.

Банк "Держава" определил ставку 28-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 7,25% годовых. Банк в июле 2013 года разместил 10-летние облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. В феврале 2015 года банк провел размещение допвыпуска на 1 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска составляет 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата 40 квартальных купонов. Величина ставки 17-28-го купонов определяется как сумма ключевой ставки Банка России и премии в размере 1,25% годовых. Ставка текущего купона - 7,5% годовых.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) принял решение установить две даты приобретения облигаций серий БО-08 и БО-09 в рамках оферт из-за введения нерабочих дней. Так, к первоначальной дате исполнения оферт - 1-го апреля (рассчитанной без признания периода с 30 марта по 4 апреля нерабочими днями) добавляется еще 8-е апреля. Период предъявления бумаг к выкупу остался прежним - с 23 по 27 марта. Цена приобретения - 100% от номинала. Бинбанк (позже был присоединен к банку "ФК Открытие") в апреле 2015 года разместил 6-летние облигации серий БО-08 и БО-09 объемом по 3 млрд рублей каждая. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка купона до погашения (март 2021 года) - 0,1% годовых.