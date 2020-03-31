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31 марта 2020 года 19:18

Рынок акций РФ во вторник вырос во главе с АЛРОСА вслед за миром, март завершил падением

Москва. 31 марта. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью в рамках коррекции, индексы МосБиржи и РТС отскочили выше психологических уровней 2500 и 1000 пунктов соответственно, но март завершился падением из-за опасений грядущей рецессии в мировой экономике из-за введенного во многих странах карантина в целях борьбы с коронавирусом.

По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи вырос до 2508,81 пункта (+3,1%), индекс РТС - до 1014,44 пункта (+5,8%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) повысились в пределах 10%.

Доллар подешевел до 77,91 рубля (-1,41 рубля).

По итогам марта индексы МосБиржи и РТС упали на 9,9-22%, доллар подорожал на 11,03 рубля.

Подорожали во вторник рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+10%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+6,9% и +1,6% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+6,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+6,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+5,9% и +6,9% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+5,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+4,8%).

Первый заместитель председателя наблюдательного совета "АЛРОСА" Айсен Николаев сообщил в интервью "Интерфаксу", что "АЛРОСА" пока не рассматривает возможность отсрочки дивидендных выплат за 2019 год, являющуюся одним из пунктов антикризисной программы правительства для государственных компаний.

Согласно вышедшему во вторник отчету по МСФО, "Татнефть" в 2019 году сократила чистую прибыль на 9%, до 192,2 млрд рублей. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом", предполагал чистую прибыль компании в 225 млрд рублей.

Снижение прибыли в 2019 году компания объясняет "ростом затрат и прочих расходов по небанковским операциям и процентным расходам по небанковской деятельности, который был частично компенсирован ростом чистых процентных, комиссионных и прочих доходов/(расходов) и прибылей/(убытков) по банковским операциям".

Просели во вторник акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-4,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,6%) на фоне отката вниз золота (-1,2%, до $1623,6 за тройскую унцию).

По словам старшего аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктора Маркова, в последний день марта российский рынок акций подрос на фоне оживления американских рынков и нефти. Российский рынок за последние два месяца существенно упал, поэтому рост в конце марта надо рассматривать как отскок вверх. В странах останавливается все больше предприятий из-за коронавируса, это будет оказывать давление на мировую экономику. Сейчас сложно предсказать сроки завершения эпидемии, ее статистика пока не улучшается и развивается по нарастающей.

Нефтяной рынок подрос после переговоров Путина и Трампа. Главы двух стран согласились с тем, что нефтяному рынку нужна стабилизация. Чем закончатся дальнейшие переговоры, неизвестно, но низкие цены никого не устраивают, особенно перед предстоящими президентскими выборами в США. В ближайшие дни можно ожидать стабилизацию нефти Brent вблизи $28 за баррель.

На фоне роста нефти наблюдалось оживление в акциях российской "нефтянки". Российские нефтяные компании очень надежны, поэтому сейчас хороший момент для покупки дешевых акций. Среди лидеров вторника оказались акции "Татнефти" после выхода неплохих финрезультатов компании за прошлый год. Снижение прибыли "Татнефти" связано с консолидацией прочих добывающих активов за пределами Татарстана.

На текущей неделе важными событиями станут отчет о недельном числе обращений за пособием по безработице и данные по самой безработице в США за март (ожидается рост безработицы до 3,8%), отмечает Марков.

По мнению руководителя отдела управления акциями компании "Сбербанк управление активами" Евгения Линчика, американская экономика, вероятно, уже столкнулась с рецессией, однако Федрезерв ожидает восстановления экономической активности, скорее всего, во второй половине 2020 года.

Рынок акций РФ подрос с конца прошлой недели вместе с мировыми площадками благодаря ожиданиям исторически беспрецедентных финансовых мер мировых центробанков, однако с наступлением апреля и появлением статистики за март рынок акций войдет в зону повышенной волатильности. Также стоит ожидать высокой волатильности и от нефти, так как инвесторы пытаются оценить, как долго продлится карантинный период в Европе и США.

Согласно заявлению главы одного из крупнейших трейдеров Vitol Рассела Харди, текущее падение спроса на нефть в мире составляет от 15 до 20 млн б/с из-за карантинных мер, введенных правительствами многих стран в борьбе с распространением COVID-19, и развала сделки ОПЕК+. В целом по итогам 2020 года спрос на нефть может снизиться на 5 млн б/с, то есть самыми быстрыми темпами, которые нефтяной рынок испытывал с начала 1960-х годов. По мнению Харди, цены на нефть и дальше будут под давлением и могут упасть ниже $25 за баррель, отмечает Линчик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, китайская статистика показала, что карантинные меры и прочие мероприятия могут побороть COVID-19, а деловая активность способна быстро восстановиться. Рынок акций РФ с утра нацелился на рост и остановился лишь на отметке 2526 пунктов по индексу МосБиржи, где у отечественных "быков" уже не хватает уверенности, поскольку нефть все же напоминает о периоде низкого спроса на сырьевые ресурсы. Самыми слабыми бумагами дня оказались прежние защитные акции Polymetal и "Полюса".

Пример Китая дает приблизительное представление о том, сколько может длиться коронавирусный кризис в развитых странах. Соответственно, уже в мае-июне деловая активность в мире может возобновить рост. Пока же ситуация в Европе и США остается тяжелой. В Испании за минувшие сутки скончалось 850 пациентов с COVID-19. Всемирная организация здравоохранения заявляет о том, что число заболевших в мире превышает 782 тыс., а в США - 164 тыс.

Нефть скорректировалась от своих 18-летних минимумов. Регулятор по вопросам энергетики Техаса вновь призвал снизить добычу из-за затоваривания хранилищ. Однако реальных механизмов влияния на частные компании у регулятора нет. Тем не менее, рынок рассчитывает на то, что переговоры Трампа и Путина приведут к появлению основы для выработки совместного решения производителей по ограничению добычи.

ФРС сделала все, чтобы ликвидировать кризис ликвидности, но печатного станка недостаточно, чтобы остановить распространение COVID-19 в США. Пик инфекции в Европе и США пока существует только в прогнозах экспертов от медицины, но рынок ждет шоковых данных по безработице за март. Внешний фон может вновь испортиться, заставляя проявлять осторожность. В кризис 2008-2009 годов индекс S&P 500 повышался на 27% перед тем, как достигнуть "дна". Поэтому накачка ликвидности может спасти рынок США от обвала, но не от снижения на негативных экономических ожиданиях, считает Кочетков.

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%), Европа замедлила подъем (индексы CAC 40, DAX, FTSE растут на 0,3-2%) и вышла в "плюс" Америка (индекс S&P 500 растет на 0,1% после отката на 0,8% в начале торгов).

На рынках сохраняются опасения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствиями.

До контроля над распространением коронавируса в странах Азии и Тихоокеанского региона еще очень далеко, заявил журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Такеси Касаи.

По словам советника ВОЗ Мэтью Гриффита, ВОЗ не ожидает, что какая-либо страна будет в безопасности, поскольку коронавирус в конечном итоге распространится повсюду.

По состоянию на 8:00 МСК вторника, в мире насчитывалось 770 тыс. 520 человек, заболевших COVID-19, скончались 36 тыс. 942 человека, поправились более 158 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post. Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI), публикуемый Национальным бюро статистики КНР, вырос в марте в промышленности до 52,0 пункта против рекордно низких февральских 35,7 пункта. В секторе услуг PMI вырос до 52,3 пункта, то есть также превысил рубеж в 50 пунктов, свидетельствующий о росте. Подъем индексов, слегка превысивший прогнозы, является свидетельством восстановления китайской экономики после карантинных мер.

Нефть во вторник слабо восстанавливается после падения до 18-летних минимумов накануне на фоне беспокойства по поводу падения спроса на топливо; цена Brent к 18:50 МСК находилась всего на $0,1 выше уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $26,52 за баррель (+0,4% и -8,7% в понедельник), майская цена WTI - $20,39 за баррель (+1,5% и -6,6% накануне).

WTI в понедельник достигла минимума закрытия с февраля 2002 года, а Brent коснулась самой низкой отметки с ноября того же года, по данным Dow Jones Market Data. С начала марта оба контракта упали в цене примерно на 55%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+32,5%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+9,5%), ГДР TCS (+8,2%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+6,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+5,5%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+5,5%).

Подешевели бумаги банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-9,7%), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (-1,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-1,2%), "Нижнекамскшины" (MOEX: NKSH) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 113,756 млрд рублей (из них 21,273 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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