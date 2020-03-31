Перспектива подъема индекса РТС в диапазон 1050-1100 пунктов откладывается до следующих сессий - ИК "Фридом Финанс"

Индекс РТС во вторник опустился ближе к 1000 пунктам на фоне слабой коррекции в нефти, перспектива подъема в диапазон 1050-1100 пунктов откладывается до следующих сессий, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Индекс Мосбиржи также не удержался на достигнутых сегодня вершинах, упав ниже 2500 пунктов.

По мнению эксперта ИК, на текущем уровне высока вероятность продолжительной боковой динамики: серьезных поводов для снижения пока нет, но дальнейшему росту мешают уровни сопротивления, сформированные на прошлой неделе.

"Из акций весь день в плюсе нефтяные фишки. Есть спрос на акции Системы (+5,4%), Алросы (+5,1%), ММК (+4,9%), Ростелекома (+4,2%) и Аэрофлота (+4,1%). Игроки рынка диверсифицируют портфели, подбирая в первую очередь дивидендные акции, а также эмитентов с долгосрочным потенциалом роста. Откровенных аутсайдеров в акциях сегодня нет. Наибольшее падение сегодня демонстрируют Полиметалл (-3,3%) и Полюс (-2,8%). Инвесторы фиксируют прибыль после достижения новых пиков. Уже на следующей сессии вероятно продолжение исторического ралли в золоте". - отмечает В. Емельянов.