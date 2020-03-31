Цены евробондов РФ во вторник возобновили рост благодаря улучшению внешней конъюнктуры

Москва. 31 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник возобновили рост благодаря улучшению настроений глобальных инвесторов в отношении рисковых активов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) были относительно стабильны в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 30 марта на 1,25 процентного пункта и составила 113,18% от номинала, что соответствует доходности 3% годовых (снижение на 38 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день всего на 0,5 базисного пункта, составив 102,95% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,18% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 38 базисных пунктов и составил 282 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 1,93 процентного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 124,65% от номинала (доходность снизилась на 11 базисных пунктов - до 4,21% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 1,96 процентного пункта, поднявшись до 122,4% от номинала (доходность снизилась на 12 базисных пунктов и составила 4,07% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,75 процентного пункта, до 106,5% от номинала (доходность снизилась на 13 базисных пунктов, до 3,56% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году выросли в цене на 0,33 процентного пункта - до 106,52% от номинала (доходность снизилась на 10 базисных пунктов - до 2,88% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 1,7 процентного пункта, подорожав до 121,7% от номинала (доходность снизилась на 9 базисных пунктов и составила 3,94% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 0,8 процентного пункта - до 105,22% от номинала (доходность снизилась на 12 базисных пунктов, до 3,43% годовых).

"Рынок российских еврооблигаций остается волатильным, практически каждый день он меняет направление своего движения. Так, если накануне котировки умеренно снижались, то сегодня они уже растут. Цены, конечно, не достигли уровней конца прошлой недели, но, тем не менее, около половины падения понедельника мы отыграли. Следует отметить, что в отличие от первой и второй декад марта, когда падение рынка было практически безостановочным, сейчас силы "медведей" и "быков" приблизительно равны, и в один день одна сторона берет вверх, а на следующий день - другая, то есть тотального падения уже нет, есть место и реальным отскокам. Участники рынка видят, что свет в конце тоннеля все-таки есть. И надежду на это дает публикующаяся в Китае макроэкономическая статистика, свидетельствующая о постепенном восстановлении китайской экономики", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"В отличие от конца прошлой недели, когда рост цен был значительным, но сделок совершалось мало из-за того, что на рынке было мало продавцов, сегодня рост, может быть, и не такой значительный. Но он сопровождается активизацией торговли, то есть сейчас рынок стал более "здоровым" - на сложившихся ценовых уровнях есть и спрос, и предложение. И это вселяет определенный оптимизм", - отметил Агарзаев.