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31 марта 2020 года 15:43

Рубль днем уверенно растет к доллару и евро благодаря спросу на риск и дорожающей нефти

Москва. 31 марта. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль заметно растет к бивалютной корзине благодаря росту спроса инвесторов на рисковые активы и укреплению цен на нефть.

Курс доллара США составил 78,4 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 92,0 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,86 руб./EUR1, подешевев на 1,77 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,3 рубля - до 81,75 рубля.

ЦБ РФ не менял во вторник, 31 марта, официальные курсы доллара и евро, так как неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей. По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК), состоявшейся в пятницу, 27 марта, ЦБ РФ установил официальный курс доллара с 28 марта на отметке 77,7325 руб./$1, курс евро - на отметке 85,7389 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно повышается к доллару и евро на дневных торгах, поддержку его котировкам и рублевым активам в целом оказывает повышение интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и рост цен на нефть после того, как Китай сообщил о неожиданном росте деловой активности в промышленности страны в марте.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая вырос в марте до 52 пунктов с рекордно низких февральских 35,7 пункта, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали повышение показателя до 51,5 пункта.

Скачок индекса в марте отражает возобновление работы китайских предприятий после приостановки из-за карантинных мер, но не говорит о возврате производственной активности к нормальным уровням, отмечают эксперты. Власти Китая приняли ряд мер, чтобы помочь бизнесу возобновить производство и сохранить рабочих места, в том числе, снизили налоги и предоставили денежные субсидии.

Участники торгов также надеются на стабилизацию ситуации на рынке нефти, чему способствуют ожидания от телефонных переговоров между главами США и РФ, прошедших накануне. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре в понедельник вопросы борьбы с коронавирусом и ситуацию на рынке нефти.

"Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе. Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Проведен также обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики", - отмечается в сообщении.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласились с тем, что нынешняя ценовая конъюнктура на нефть не соответствует интересам двух стран, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Есть понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура не в интересах наших стран", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, насколько совпадают взгляды Москвы и Вашингтона на ситуацию на рынке нефти.

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов во вторник после падения до 18-летних минимумов накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросла на 3,97% - до $27,47 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 5,18% - до $21,13 за баррель.

Как отмечают аналитики Goldman Sachs, спрос на нефть на этой неделе упал на 26 млн б/с, или на 25%. Они прогнозируют, что нефть, не имеющая выхода к морю, может торговаться по отрицательным ценам, а Brent, вероятно, останется на уровне затрат в $20 за баррель.

Как сообщает The Wall Street Journal, две компании, добывающие нефть в США на крупнейшей сланцевой формации, Pioneer Natural Resources и Parsley Energy, направили письмо в регулирующий орган, отвечающий за освоение нефтяных месторождений в крупнейшем нефтедобывающем штате США Техасе - Texas Railroad Commission с просьбой провести слушания о возможном сокращении нефтедобычи в штате.

"Внешние условия (нефть и отношение инвесторов к рисковым активам) продолжат определять динамику российской валюты. При текущих ценах на нефть ЦБ РФ увеличит поддержку национальной валюты, продавая валюту, полученную от Минфина в рамках сделки по Сбербанку (MOEX: SBER). В среднесрочной перспективе курс в 80 руб./$1 не выглядит обоснованным (наш базовый прогноз предполагает умеренное улучшение на нефтяном рынке), но в краткосрочной перспективе курс останется в диапазоне 77-80 руб./$1 без ощутимого изменения внешних условий. Риски новой волны распродаж сохраняются, но поддержка курса со стороны ЦБ РФ поможет удержать рубль от существенного ослабления, а меры крупнейших регуляторов поддерживают финансовые рынки по всему миру, что сказывается на спросе на российские активы", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"На дальнейшую динамику курса рубля, во-первых, повлияет глобальный аппетит к риску. В этой связи будут вызывать интерес новости про расширение стимулов со стороны мировых центробанков, а также развитие ситуации с распространением коронавируса в мире. Во-вторых, динамика цен на нефть традиционно останется важным фактором, определяющим курс российской валюты. Снижение спроса на нефть в условиях карантинных мер в крупнейших экономиках оказывает сильное давление на нефтяные котировки. По всей видимости, рост котировок нефти выше $30 за баррель возможен только при достижении соглашения между крупнейшими производителями о сокращении добычи. По нашим оценкам, при текущих котировках нефти рубль торгуется на справедливом уровне по отношению к доллару США. При этом волатильность в рубле сохранится высокой", - подчеркивает директор по инвестициям (CIO) компании "Сбербанк управление активами" Ренат Малин.

ЦБ РФ сообщил, что банки во вторник на аукционе 6-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 368,892 млрд рублей при лимите 500 млрд рублей, или 74% из него.

Накануне, в понедельник, на аналогичном аукционе 7-дневного репо банки привлекли 500 млрд рублей, выбрав весь его лимит при спросе 734,2 млрд рублей.

Средневзвешенная ставка по удовлетворенным заявкам на аукционе во вторник составила 6,0033% годовых против 6,16% на аукционе в понедельник.

При анонсе аукционов ЦБ отметил, что решение об их проведении принято с учетом длительного периода нерабочих дней - с 30 марта по 3 апреля - для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки ЦБ.

ЦБ РФ 31 марта доразместил 30-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 4,3 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора. Спрос по номиналу составил 4,3 млрд рублей. Объем предложения составлял 188,145 млрд рублей. Цена отсечения была определена на уровне 100% номинала. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0000% от номинала.

Кроме того, ЦБ РФ доразместил 31-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 11 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 11 млрд рублей. Объем предложения составлял 311,507 млрд рублей. Цена отсечения была определена на уровне 100% номинала. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0002% от номинала.

ЦБ РФ 27 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,29 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Упреждающая продажа валюты проводится с 10 марта в рамках реализации механизма бюджетного правила в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Эти операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не рассчитывались во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем, пришедшимся на пятницу, 27 марта, так как неделя с 30 марта по 3 апреля официально не является рабочей. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 6,25% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - 6,34% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях 6,51%, 6,68% и 6,77% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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