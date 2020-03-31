Российские индексы могут завершить вторник в "плюсе" - "Открытие Брокер"

Российские индексы могут завершить вторник в "плюсе", однако внешний фон может вновь испортиться, поэтому стоит проявлять осторожность, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рынок акций с первых минут торгов вторника нацелился на рост и остановился лишь на отметке 2526 пунктов по индексу Мосбиржи, где у отечественных "быков" уже не хватает уверенности, поскольку нефть всё же напоминает о периоде низкого спроса на сырьевые ресурсы, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Специалист компании отмечает, что в целом картина привычная за последнее время, когда дни пессимизма сменяются на дни оптимизма. Активность была чуть выше, чем днём ранее. К середине вторника объём сделок на основной секции "Московской биржи" превысил 55 млрд рублей.

"Российские индексы могут завершить день в "плюсе", так как восстановление деловой активности в Китае вселяет определённые надежды. Однако внешний фон может вновь испортиться, заставляя проявлять осторожность", - пишет А. Кочетков.