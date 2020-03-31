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31 марта 2020 года 15:57
Российские индексы могут завершить вторник в "плюсе" - "Открытие Брокер"
Российские индексы могут завершить вторник в "плюсе", однако внешний фон может вновь испортиться, поэтому стоит проявлять осторожность, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рынок акций с первых минут торгов вторника нацелился на рост и остановился лишь на отметке 2526 пунктов по индексу Мосбиржи, где у отечественных "быков" уже не хватает уверенности, поскольку нефть всё же напоминает о периоде низкого спроса на сырьевые ресурсы, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Специалист компании отмечает, что в целом картина привычная за последнее время, когда дни пессимизма сменяются на дни оптимизма. Активность была чуть выше, чем днём ранее. К середине вторника объём сделок на основной секции "Московской биржи" превысил 55 млрд рублей. "Российские индексы могут завершить день в "плюсе", так как восстановление деловой активности в Китае вселяет определённые надежды. Однако внешний фон может вновь испортиться, заставляя проявлять осторожность", - пишет А. Кочетков.
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31 марта 2020 года 19:31
Рубль вечером продолжает активно укрепляться к доллару и евро благодаря позитивной динамике мировых рынков
Москва. 31 марта. Доллар и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря росту спроса инвесторов на рисковые активы и повышению цен на нефть. читать дальше
.31 марта 2020 года 19:18
Москва. 31 марта. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью в рамках коррекции, индексы МосБиржи и РТС отскочили выше психологических уровней 2500 и 1000 пунктов соответственно, но март завершился падением из-за опасений грядущей рецессии в мировой экономике из-за введенного во многих странах карантина в целях борьбы с коронавирусом. читать дальше
.31 марта 2020 года 19:05
Перспектива подъема индекса РТС в диапазон 1050-1100 пунктов откладывается до следующих сессий - ИК "Фридом Финанс"
Индекс РТС во вторник опустился ближе к 1000 пунктам на фоне слабой коррекции в нефти, перспектива подъема в диапазон 1050-1100 пунктов откладывается до следующих сессий, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Индекс Мосбиржи также не удержался на достигнутых... читать дальше
.31 марта 2020 года 18:50
Москва. 31 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник возобновили рост благодаря улучшению настроений глобальных инвесторов в отношении рисковых активов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) были относительно стабильны в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.31 марта 2020 года 18:46
Апрель в целом едва ли будет спокойным месяцем, но рынки уже начинают адаптироваться к "вирусному" сценарию и могут быть действительно разочарованы разве что резким ухудшением корпоративных результатов и прогнозов, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. В остальном... читать дальше
.31 марта 2020 года 18:16
Меры, предпринимаемые для борьбы с пандемией коронавируса и предотвращения системного кризиса, приводят к резкому замедлению большинства крупных экономик мира в первой половине 2020 года, говорится в комментарии Julius Baer. В случае, если потребление упадет более чем на 25%, ВВП развитых экономик... читать дальше
.31 марта 2020 года 17:49
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют покупать акции "МРСК Центра": передача электроэнергии может оказаться более устойчивой к вирусу, чем многие другие отрасли, а стабильные дивиденды и низкая оценка по мультипликаторам уменьшают риски для инвесторов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании... читать дальше
.31 марта 2020 года 17:30
Тенденция к замедлению роста глобальной экономики наметилась еще до начала пандемии COVID-19 и обвала на рынках акций - "ВТБ Капитал"
Очевидно, что ситуация в глобальной экономике остается неблагополучной, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Многие экономисты вполне обоснованно понизили свои прогнозы роста мирового ВВП на текущий год, который, похоже, пройдет под знаком самой серьезной рецессии с 30-х годов прошлого века,... читать дальше
.31 марта 2020 года 17:10
Вполне возможно, что индекс S&P 500 уже достиг дна - рынки акций как будто постепенно оправляются от пережитого; американский рынок, несмотря на предрекавшиеся многими новые минимумы, в понедельник закрылся 3%-м ростом, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Индекс волатильности VIX остается... читать дальше
.31 марта 2020 года 16:53
Julius Baer не ожидает быстрой нормализации экономики Китая, несмотря на рост PMI за март, сообщается в комментарии компании. "После снижения в феврале индексы деловой активности PMI по Китаю за март вернулись к уровням выше 50 пунктов. Тем не менее, глобальное распространение COVID-19 является... читать дальше
.31 марта 2020 года 16:36
Аналитики Julius Baer считают, что цены на нефть продолжат сильные колебания в ближайшей перспективе, а затем перейдут к медленному восстановлению до уровней выше 30 долларов за баррель к середине текущего года, сообщается в комментарии компании. Запасы сырой нефти могут достичь предельных... читать дальше
.31 марта 2020 года 16:15
мериканским биржевым индикаторам пока не удается преодолеть границу "бычьей" территории, а значит, риски коррекции еще актуальны. На российском рынке аналогичная ситуация, отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. Индекс Мосбиржи в третий раз пытается взять "штурмом" уровень 2500 пунктов. Если... читать дальше
.31 марта 2020 года 15:43
Москва. 31 марта. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль заметно растет к бивалютной корзине благодаря росту спроса инвесторов на рисковые активы и укреплению цен на нефть. читать дальше
.31 марта 2020 года 15:36
Рынок акций РФ во вторник растет на фоне восстановления цен на нефть, что подогревает бумаги нефтяных компаний, однако говорить о полноценном росте пока преждевременно, считает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич. По его словам, к вечеру вновь развернулись вниз фьючерсы... читать дальше
.31 марта 2020 года 15:16
олото слабо дешевеет: не дойдя до $1650, унция откатилась на $1610-1620. Аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов, полагает, что это тактическое отступление перед новым взлетом. В пользу золота сейчас играют мощные меры по накачке рынком ликвидностью. Цель в $1700 может быть взята уже на этой... читать дальше
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