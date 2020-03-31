Цель в $1700 за унцию золота может быть взята уже на этой неделе - ИК "Фридом Финанс"

Золото слабо дешевеет: не дойдя до $1650, унция откатилась на $1610-1620. Аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов, полагает, что это тактическое отступление перед новым взлетом. В пользу золота сейчас играют мощные меры по накачке рынком ликвидностью. Цель в $1700 может быть взята уже на этой неделе, отмечает он.