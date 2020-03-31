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Главная  /  Мнения аналитиков  /  ЦБ увеличит поддержку рубля при текущих ценах на нефть - Банк "Санкт-Петербург"
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31 марта 2020 года 13:55

ЦБ увеличит поддержку рубля при текущих ценах на нефть - Банк "Санкт-Петербург"

Внешние условия (нефть и отношение инвесторов к рисковым активам) продолжат определять динамику российской валюты, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". При текущих ценах на нефть ЦБ увеличит поддержку национальной валюты, продавая валюту, полученную от Минфина в рамках сделки по Сбербанку, полагают эксперты банка.

По мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург", в среднесрочной перспективе курс в 80 руб./$ не выглядит обоснованным ( базовый прогноз экспертов предполагает умеренное улучшение на нефтяном рынке), но в краткосрочной перспективе курс останется в диапазоне 77-80 руб./$ без ощутимого изменения внешних условий. "Риски новой волны распродаж сохраняются, но поддержка курса со стороны ЦБ РФ поможет удержать рубль от существенного ослабления, а меры крупнейших регуляторов поддерживают финансовые рынки по всему миру, что сказывается на спросе на российские активы", - отмечают аналитики банка.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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