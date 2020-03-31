Российский рынок акций закроет 1кв 2020г на позитивной ноте - Альфа-банк

Российский рынок акций закроет 1кв 2020г на позитивной ноте, говорится в обзоре Альфа-банка. Эксперт банка Джон Волш напоминает, что 31 марта завершается крайне тревожный первый квартал года; в связи с этим некоторые фонды будут проводить сильную ребалансировку своих портфелей акций (не облигаций) после сильных распродаж этого месяца.

"Настроение на рынке улучшилось и в связи с тем, что азиатские рынки закрылись ростом после публикации данных по китайскому PMI, который по итогам марта составил 52 пункта, превысив прогноз агентства Reuters на уровне 45 пунктов и рекордно низкий уровень февраля (37 пунктов), - отмечает Джон Волш. - Цены на нефть во вторник утром немного укрепились (Brent +0,2% до 22,80 руб./долл.) после вчерашнего падения до 18-летнего минимума. Мы считаем, что цены на нефть, вероятно, достигли дна, так как на рынке большое количество фьючерсов, которые торгуются в контанго, что ведет к большому спросу на танкеры со стороны трейдеров, и, следовательно, повышению цен на фрахт. В итоге множество небольших производителей неприбыльны при текущей цене на нефть. Мы можем наблюдать сегодня восстановление акций нефтегазовых компаний, в частности SNGS и GAZP. Мы также ожидаем спрос на акции компаний горно-металлургического сектора на фоне публикации китайского PMI, который превзошел ожидания рынка".