Рынок акций РФ утром протестировал 2500п по индексу МосБиржи на подъеме вслед за миром

Москва. 31 марта. Рынок акций РФ утром во вторник растет вслед за мировыми фондовыми площадками и отскочившей вверх нефтью, индексы МосБиржи и РТС протестировали рубежи 2500 и 1000 пунктов соответственно во главе с бумагами "Татнефти".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2494,17 пункта (+2,5%, максимум сессии - 2500,99 пункта), индекс РТС - 1001,84 пункта (+4,5%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 7,3%.

Доллар подешевел до 78,37 рубля (-0,95 рубля).

Подорожали рублевые акции "Татнефти" (+4,9% и +7,3% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+4,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+4,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+4,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+4,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+3,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+3,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,8%), "Мосбиржи" (+2,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,5%).

Согласно вышедшему во вторник отчету по МСФО, "Татнефть" в 2019 году сократила чистую прибыль на 9%, до 192,2 млрд руб. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом", предполагал чистую прибыль компании в 225 млрд руб.

Снижение прибыли в 2019 г. компания объясняет "ростом затрат и прочих расходов по небанковским операциям и процентным расходам по небанковской деятельности, который был частично компенсирован ростом чистых процентных, комиссионных и прочих доходов/(расходов) и прибылей/(убытков) по банковским операциям".

Как отмечает эксперт компании "БКС Брокер" Альберт Короев, рынок акций утром во вторник догоняет подъем на Wall Street, при этом цены на нефть остаются сдерживающим восстановление фактором. Массивная поддержка со стороны правительства и ФРС помогает восстанавливаться рынку акций США. Но выше 2800 пунктов по индексу S&P 500 ему подняться будет сложно, пока не проявятся более позитивные тенденции в динамике заражений коронавирусом.

Кроме того, российский рынок может вполне оптимистично реагировать на относительно ранние меры изоляции в России с учетом опыта других стран. Среди ликвидных бумаг лидируют акции "Татнефти" после публикации квартального отчета, отмечает эксперт.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ и рубль накануне как-то уж очень легко пережили очередное падение нефти, уходившей ниже $22 за баррель. Не произошло не только обвала всего рынка, но и нефтяные бумаги просели совсем умеренно. Во вторник внешний фон вновь зовет к продолжению покупок, тем более нефть отскочила вверх от многолетних минимумов.

Поводов для ухода нефти Brent выше $30 за баррель пока не видно. Во вторник состоится экспирация нефтяных фьючеров на Западе, поэтому "задерги" котировок на очень волатильном рынке вполне возможны. В акциях отмечается осторожное желание покупок, если внешний оптимизм сохранится, индекс МосБиржи может протестировать верхнюю границу намечающегося широкого боковика 2279-2500 пунктов.

Однако это не означает, что рынок перешел в стадию восстановления. Вероятность еще одной волны распродаж велика. Очень редко бывает, что мировой кризис заканчивается разовым падением индексов на 30%. Поводом для еще одного движения вниз могут послужить негативные отчеты американских компаний за первый квартал и еще более негативные прогнозы по их прибылям до конца года, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, Трамп продлил меры социального дистанцирования до 30 апреля, дав понять, что администрация воспринимает текущий кризис достаточно серьезно.

Вышедшая во вторник статистика из КНР дает понять, как может восстанавливаться деловая активность, если принимаются жесткие меры против коронавируса. Нефть пытается дорожать. Накануне состоялся телефонный разговор Трампа и Путина, в результате которого стороны договорились продолжить контакты на уровне министров энергетики. Главным вопросом беседы была стабилизация рынка нефти. В Саудовской Аравии заявляют об увеличении экспорта до 10,6 млн б/с с мая текущего года на фоне падения внутреннего потребления.

В целом китайская статистика позволяет рассчитывать на V-образное восстановление глобальной экономики после преодоления коронавирусного кризиса. Соответственно, у рынков появляется надежда, хотя впереди еще очень много неприятной статистики за март, отмечает Кочетков.

В США в понедельник индексы выросли на 3,2-3,6%. Инвесторы оценивали принимаемые властями меры по сдерживанию пандемии COVID-19, а также последствия почти полной остановки экономической активности на большей части США, пишет MarketWatch.

Трамп объявил в воскресенье, что продлевает действие принципов, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране, до 30 апреля. При этом он добавил, что, согласно прогнозам, пик смертности от нового коронавируса наступит через две недели. Однако президент США выразил и надежду, что к 1 июня ситуация в стране начнет налаживаться.

На данный момент в США зафиксировано самое большое число случаев заболевания среди всех стран мира. Всего по состоянию на 30 марта в США зарегистрирован 152 тыс. 631 случай заражения коронавирусом, а также 2817 летальных исходов. Полностью вылечились 5211 человек.

На прошлой неделе Трамп подписал закон о финансовой поддержке американской экономики в размере $2 трлн, необходимой в связи с распространением коронавируса. Закон предусматривает, в частности, денежные выплаты в размере $1200 американцам с доходом до $75 тыс. в год, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,5-2,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,7%).

На рынках сохраняются опасения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствиями.

До контроля над распространением коронавируса в странах Азии и Тихоокеанского региона еще очень далеко, заявил журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Такеси Касаи.

По словам советника ВОЗ Мэтью Гриффита, ВОЗ не ожидает, что какая-либо страна будет в безопасности, поскольку коронавирус в конечном итоге распространится повсюду.

По состоянию на 8:00 мск вторника, в мире насчитывалось 770 тыс. 520 человек, заболевших COVID-19, скончались 36 тыс. 942 человека, поправились более 158 тыс.. человек, сообщила газета South China Morning Post. Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI), публикуемый Национальным бюро статистики КНР, вырос в марте в промышленности до 52,0 пункта против рекордно низких февральских 35,7 пункта. В секторе услуг PMI вырос до 52,3 пункта, то есть также превысил рубеж в 50 пунктов, свидетельствующий о росте. Подъем индексов, слегка превысивший прогнозы, является свидетельством восстановления китайской экономики после карантинных мер.

Нефть во вторник постепенно восстанавливается после падения до 18-летних минимумов накануне на фоне беспокойства по поводу падения спроса на топливо; цена Brent находится на $0,7 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $27,12 за баррель (+2,7% и -8,7% в понедельник), майская цена WTI - $21,27 за баррель (+5,9% и -6,6% накануне).

WTI в понедельник достигла минимума закрытия с февраля 2002 года, а Brent коснулась самой низкой отметки с ноября того же года, по данным Dow Jones Market Data. С начала марта оба контракта упали в цене примерно на 55%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+21,2%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+9%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+7,9%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+4,7%).

Подешевели бумаги "Протека" (MOEX: PRTK) (-1,8%), En+ (MOEX: ENPL) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 21,946 млрд рублей (из них 4,576 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).