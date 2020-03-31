Рубль укрепляется к доллару и евро благодаря позитивному внешнему фону и росту нефти

Москва. 31 марта. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник утром, рубль растет к бивалютной корзине благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и укреплению цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 79,0-79,41 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 79,22 руб./$1 (-9,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 87,2 руб./EUR1 (-42,39 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,26 копейки к уровню закрытия понедельника, до 82,81 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,4895 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,4302 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов вторника благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и подрастающей нефти. Участники торгов позитивно оценивают неожиданное повышение деловой активности в промышленности Китая и продолжают анализировать данные о распространении эпидемии коронавируса.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая вырос в марте до 52 пунктов с рекордно низких февральских 35,7 пункта, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали повышение показателя до 51,5 пункта.

Скачок индекса в марте отражает возобновление работы китайских предприятий после приостановки из-за карантинных мер, но не говорит о возврате производственной активности к нормальным уровням, отмечают эксперты. Власти Китая приняли ряд мер, чтобы помочь бизнесу возобновить производство и сохранить рабочих места, в том числе, снизили налоги и предоставили денежные субсидии.

По состоянию на 8:00 мск вторника, в мире насчитывалось 770 520 человек, заболевших COVID-19, скончались 36 942 человека, поправились более 158 тысяч, сообщила газета South China Morning Post. Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В то же время, по информации американского университета Джона Хопкинса, число инфицированных в мире на утро вторника по московскому времени достигло 785 979 человек, смертельных случаев - 37 810.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где зафиксировано 164 274 инфицированных и 3 040 смертельных случаев, сообщила South China Morning Post.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре в понедельник вопросы борьбы с коронавирусом и ситуацию на рынке нефти.

"Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе. Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Проведен также обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики", - отмечается в сообщении.

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются на азиатских торгах во вторник после падения до 18-летних минимумов накануне на фоне беспокойства по поводу падения спроса на топливо.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 мск увеличились на 1,36% - до $26,78 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 5,38% - до $21,17 за баррель.

WTI в понедельник достигла минимума закрытия с февраля 2002 года, а Brent коснулась самой низкой отметки с ноября того же года, по данным Dow Jones Market Data. С начала марта оба контракта упали в цене примерно на 55%.

Учитывая замедление мировой экономики и падение спроса потребителей на нефтепродукты, цена в $10 за баррель WTI или даже Brent "нисколько не исключена" и может быть достигнута уже в начале-середине второго квартала, отмечает редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи, которого цитирует MarketWatch.