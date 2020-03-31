Утренние прогнозы: рынок акций во вторник попытается развить тенденцию к росту

По мнению аналитиков, сумевший подрасть накануне российский рынок акций во вторник попытается развить тенденцию к росту, к чему располагает состояние внешнего фона.

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Российский рынок акций, сумевший подрасти накануне, сумеет развить тенденцию к росту при поддержке улучшения внешнего фона. Мы рассчитываем сегодня на возврат индекса МосБиржи в зону 2450-2500 пунктов, не исключая теста ее верхней границы в случае сохранения позитивных настроений на мировых рынках и рынке нефти. Во вторник ожидаем увидеть динамику "лучше рынка" в акциях внутренних секторов, в первую очередь, в финсекторе, а также в акциях металлургов".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от улучшения мировых настроений, в связи с чем можно ожидать их выхода в умеренный плюс. Статистика по Китаю за март порадовала, но в Европе и США в том же месяце, напротив, ожидается крайне слабой. Последнее предупреждает о рисках возвращения к снижению по ходу недели. Оптимизм выглядит шатким и на нефтяном рынке, на котором позитивных фундаментальных сигналов пока не поступает".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,5-1,5%, в диапазоне 2450-2470 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2430, 2410 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2490, 2500 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет общее улучшение состояния внешнего фона, наметившееся еще накануне. Более того, не стоит исключать возможности дальнейшего восстановления индекса Мосбиржи в район 2470-2490 пунктов вслед за коррекционным ростом нефтяных фьючерсов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон во вторник опять "зовет" к продолжению осторожных покупок. Американские фьючерсы торгуются в легком "минусе", при этом от многолетних минимумов отскочила нефть, майский фьючерс которой торгуется по 27 долларов за баррель. Поводов для ухода нефти выше 30 долларов за баррель мы не видим. Но вторник - день экспирации нефтяных фьючеров на Западе, поэтому задерги котировок на очень волатильном рынке вполне возможны. Нас ждет открытие торгов с небольшим ростом, а далее рынок вновь будет следовать за американскими фьючерсами. В реальных активах - акциях - наблюдается все-таки сильное, но пока еще осторожное желание покупок. Если данная тенденция продолжится и во вторник, то индекс Мосбиржи завершит день выше намечающегося широкого "боковика" с границами 2279-2500 пунктов".

Альфа-банк: "Волатильность будет сохраняться высокой, так как инвесторы оценивают влияние монетарных и бюджетных стимулов, а также эффект закрытия предприятий в Европе и США на реальную экономику. Мы по-прежнему рекомендуем инвесторам обращать внимание на защитные активы, в том числе на производителей золота (POLY и PLZL) и ритейлеров (FIVE и MGNT). В числе прочих “тихих гаваней” мы хотим отметить SNGS, MTSS, RTKM и AGRO. Акции нефтедобывающих компаний и циклических секторов, вероятно, будут снижаться".