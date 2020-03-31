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31 марта 2020 года 09:57

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут подрасти благодаря улучшению внешнего фона

Москва. 31 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Фондовый рынок США начал неделю на позитивной ноте, причем все три основных индекса прибавили более 3% по итогам торгов в понедельник. Инвесторы оценивали принимаемые властями меры по сдерживанию пандемии COVID-19, а также последствия почти полной остановки экономической активности на большей части США. Президент страны Дональд Трамп объявил в воскресенье, что продлевает действие принципов, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране, до 30 апреля. При этом он добавил, что, согласно прогнозам, пик смертности от нового коронавируса наступит через две недели. Однако президент США выразил и надежду, что к 1 июня ситуация в стране начнет налаживаться.

На данный момент в США зафиксировано самое большое число случаев заболевания среди всех стран мира. Всего по состоянию на 30 марта в США зарегистрирован 152 тыс. 631 случай заражения коронавирусом, а также 2817 летальных исходов. Полностью вылечились 5211 человек.

На прошлой неделе Трамп подписал закон о финансовой поддержке американской экономики в размере $2 трлн, необходимой в связи с распространением коронавируса. Закон предусматривает, в частности, денежные выплаты в размере $1200 американцам с доходом до $75 тыс. в год, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник изменяются без единой динамики. На рынках сохраняются опасения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствиями. До контроля над распространением коронавируса в странах Азии и Тихоокеанского региона еще очень далеко, заявил журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Такеси Касаи. "Пандемия еще далека от завершения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это будет долгосрочная битва, и мы не можем ослаблять бдительность", - сказал Касаи на виртуальном брифинге.

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в понедельник неожиданно снизил процентные ставки по 7-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему. Кроме того, НБК предоставил банкам 50 млрд юаней ($7 млрд) за счет операций обратного РЕПО в понедельник. Это первое вливание денежных средств в финансовую систему за последние 29 дней.

На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite поднимается на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,9%. Южнокорейский индикатор Kospi вырос на 1,9%. В то же время японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,04%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 2,2%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются на азиатских торгах во вторник после падения до 18-летних минимумов накануне на фоне беспокойства по поводу падения спроса на топливо. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $27,12 за баррель, что на 2,65% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 6,27% - до $21,35 за баррель. WTI в понедельник достигла минимума закрытия с февраля 2002 года, а Brent коснулась самой низкой отметки с ноября того же года.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре в понедельник вопросы борьбы с коронавирусом и ситуацию на рынке нефти. "Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе. Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. "Проведен также обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики", - отмечается в сообщении.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,311 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,336 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 марта снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,76 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (28-30 марта) 0,04%, поднявшись до 650,88 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-09" (+2,71%), "РЖД-001P-16R" (+1,57%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (+0,96%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-23" (-4,94%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-4,5%) и "ЕвроХим-001P-03" (-1,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "СФО ИнвестКредит Финанс" завершило размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" номинальным объемом 900 млн рублей, разместив 94,44% выпуска на 850 млн рублей. Кроме того, компания полностью разместила выпуск класса "Б" объемом 5 млн рублей. Размещение обоих займов началось 24 марта. Ставка 1-го купона облигаций класса "А" была установлена на уровне 10% годовых, к ней приравнена ставка 2-16-го купонов. Срок обращения бумаг класса "А" составит 4 года, класса "Б" - 10 лет.

ООО "Калита" (Омск) планирует 31 марта начать размещение облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Срок обращения выпуска 1260 дней (около 3,5 лет). Он будет размещен по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежемесячные. Предусмотрено частичное-досрочное погашение: в даты окончания 36-41-го купонов будет погашено по 14% от номинальной стоимости, и еще 16% номинала в дату окончания 42-го купона. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

Страховая компания "ВСК" установила ставку 7-8-го купонов облигаций серии 001P-01 в размере 10,35% годовых. Бумаги объемом 4 млрд рублей компания разместила в апреле 2017 года на 5 лет. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 11,05%, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов. Ставки 4-6-го купонов были установлены в размере 11,15% годовых. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 30 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия самой программы - 15 лет. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ПАО "МТС "выкупило по оферте почти весь выпуск облигаций серии БО-01 на 9,276 млрд рублей. Ранее ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) установило ставку 15-20-го купонов по облигациям серии БО-01 в размере 6,5% годовых и объявило оферту 30 марта. Облигации на 647,9 млн рублей были выкуплены ранее, то есть фактически эмитент выкупил весь выпуск серии БО-01. Компания разместила облигации серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в апреле 2013 года. Ставка текущего купона - 6,85% годовых. Всего по займу предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов.

ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) внесло ряд изменений в оферту по соглашению с владельцами облигаций серии БО-01, выставленную на 21 апреля 2020 года. В частности, период предъявления бумаг к выкупу сдвинут с 9 по 16 апреля на с 10 по 17 апреля. Агентом по приобретению вместо "Универ Капитала" выступит ООО "Инвестиционная компания "Стрим". Количество приобретаемых облигаций составит до 100 тыс. штук включительно, максимальная цена приобретения - 104% от номинала. Выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в июле 2019 года по ставке купона в размере 13,5% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 3 года, купоны квартальные.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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