Рубль в начале торгов вторника будет находиться под давлением - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка отмечают, что перед открытием торгов на российском рынке во вторник для рубля сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, поддержку ему могла бы оказать ситуация на рынке энергоносителей, где наметилось восстановление, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет более 1% и торгуется выше 23 долларов за баррель. С другой, давление на рубль будет оказывать динамика валют развивающихся стран, которые сегодня в большинстве своем ослабевают к доллару.

"В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем отступления рубля в начале сессии, что позволит паре доллар/рубль на открытии подняться в район 79,5 рубля. При этом в случае дальнейшего снижения спроса на риск в ходе торгов американская валюта может попытаться в очередной раз протестировать верхнюю границу коридора 75-80, которая выступает ближайшим сопротивлением, - пишет главный аналитик банка Богдан Зварич.