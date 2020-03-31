Открытие индекса Мосбиржи во вторник пройдет с повышением в пределах 0,5-1,5% - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи во вторник пройдет с повышением в пределах 0,5-1,5%, в диапазоне 2450-2470 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,5-1,5%, в диапазоне 2450-2470 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2430, 2410 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2490, 2500 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет общее улучшение состояния внешнего фона, наметившееся еще накануне. Более того, не стоит исключать возможности дальнейшего восстановления индекса Мосбиржи в район 2470-2490 пунктов вслед за коррекционным ростом нефтяных фьючерсов", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Специалист ИК отмечает, что во второй половине дня состоится выход большого количества статистических показателей в ЕС и в США. Среди них стоит обратить внимание лишь на мартовское значение индекса потребительского доверия в США от CB (17:00 мск).