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31 марта 2020 года 09:19
Индекс Мосбиржи попробует прорваться выше 2500 пунктов - "Алор Брокер"
Внешний фон во вторник опять "зовет" к продолжению осторожных покупок, считает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Американские фьючерсы торгуются в легком "минусе", при этом от многолетних минимумов отскочила нефть, майский фьючерс которой торгуется по 27 долларов за баррель. "Поводов для ухода нефти выше 30 долларов за баррель мы не видим. Но вторник - день экспирации нефтяных фьючеров на Западе, поэтому задерги котировок на очень волатильном рынке вполне возможны. Нас ждет открытие торгов с небольшим ростом, а далее рынок вновь будет следовать за американскими фьючерсами. Что касается последних, то тут стоит отметить интересную тенденцию. С прошлого понедельника фьючерсы на индексы США в ходе азиатской сессии снижались, но за исключением пятницы к открытию американских фондовых сессии выходили в "плюс". Это означает, что в реальных активах - акциях - наблюдается все-таки сильное, но пока еще осторожное желание покупок. Если данная тенденция продолжится и во вторник, то индекс Мосбиржи завершит день выше намечающегося широкого "боковика" с границами 2279-2500 пунктов", - пишет в своем комментарии специалист компании. Значит ли это, что рынок перешел в стадию восстановления? Абсолютно нет, указывает А. Антонов. "Вероятность еще одной волны распродаж велика. Очень редко бывает, что мировой кризис заканчивается разовым падением индексов на 30%. Поводом для еще одного движения вниз могут послужить негативные отчеты американских компаний за первый квартал и еще более негативные прогнозы по их прибылям до конца года", - отмечает аналитик.
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