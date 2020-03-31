Цены на нефть восстанавливаются
Фондовый рынок США начал неделю на позитивной ноте, причем все три основных индекса прибавили более 3% по итогам торгов в понедельник.
Инвесторы оценивали принимаемые властями меры по сдерживанию пандемии COVID-19, а также последствия почти полной остановки экономической активности на большей части США, пишет MarketWatch.
Президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье, что продлевает действие принципов, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране, до 30 апреля. При этом он добавил, что, согласно прогнозам, пик смертности от нового коронавируса наступит через две недели. Однако президент США выразил и надежду, что к 1 июня ситуация в стране начнет налаживаться.
На данный момент в США зафиксировано самое большое число случаев заболевания среди всех стран мира. Всего по состоянию на 30 марта в США зарегистрирован 152 тыс. 631 случай заражения коронавирусом, а также 2817 летальных исходов. Полностью вылечились 5211 человек.
На прошлой неделе Трамп подписал закон о финансовой поддержке американской экономики в размере $2 трлн, необходимой в связи с распространением коронавируса. Закон предусматривает, в частности, денежные выплаты в размере $1200 американцам с доходом до $75 тыс. в год, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.
Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер сказал, что принятые меры "определенно не являются концом нашей работы в Конгрессе", пишет The Wall Street Journal. По данным издания, американские законодатели, представители администрации, экономисты, члены аналитических центров и лоббисты начали рассматривать возможность принятия нового пакета мер поддержки экономики, который, вероятно, будет масштабнее предыдущего.
Акции Johnson & Johnson (SPB: JNJ) подскочили на 8%, оказавшись в лидерах роста среди компаний, входящих в состав индекса Dow Jones. Компания сообщила в понедельник, что намерена к сентябрю 2020 года начать клинические исследования экспериментальной вакцины от коронавируса на человеке.
Также подорожали акции других компаний сектора здравоохранения. Цена бумаг UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. выросла на 3,6%, а бумаги Abbott Laboratories (SPB: ABT) прибавили 6,4%.
В то же время акции компаний туристического сектора упали в цене. Бумаги круизного оператора Carnival (SPB: CCL) Corp. подешевели на 11,2%, авиакомпании American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. - на 12,8%, гостиничной сети Hilton Worldwide Holdings (SPB: HLT) Inc. - на 0,7%.
Котировки акций Macy's (SPB: M) Inc. снизились на 2,9%. Американская сеть универмагов сообщила, что на этой неделе отправит в неоплачиваемый отпуск большую часть своих сотрудников на фоне падения продаж в связи с закрытием магазинов.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию сессии в понедельник поднялся на 690,70 пункта (3,19%) - до 22327,48 пункта.
Standard & Poor's 500 вырос на 85,18 пункта (3,35%), составив 2626,65 пункта.
Значение Nasdaq Composite повысилось на 271,77 пункта (3,62%) - до 7774,15 пункта.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник изменяются без единой динамики.
На рынках сохраняются опасения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствиями.
До контроля над распространением коронавируса в странах Азии и Тихоокеанского региона еще очень далеко, заявил журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Такеси Касаи.
"Пандемия еще далека от завершения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это будет долгосрочная битва, и мы не можем ослаблять бдительность", - сказал Касаи на виртуальном брифинге.
По словам советника ВОЗ Мэтью Гриффита, ВОЗ не ожидает, что какая-либо страна будет в безопасности, поскольку коронавирус в конечном итоге распространится повсюду.
По состоянию на 8:00 мск вторника, в мире насчитывалось 770 520 человек, заболевших COVID-19, скончались 36 942 человека, поправились более 158 тысяч, сообщила газета South China Morning Post. Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.
В то же время, по информации американского университета Джона Хопкинса, число инфицированных в мире на утро вторника по московскому времени достигло 785 979 человек, смертельных случаев - 37 810.
На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где зафиксировано 164 274 инфицированных и 3 040 смертельных случаев, сообщила South China Morning Post.
"Несмотря на некоторую передышку, которую рынки получили ночью, неопределенность сохраняется по мере дальнейшего распространения COVID-19", - отмечает аналитик Mizuho Bank Чжу Хуани, слова которого приводит MarketWatch.
Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая вырос в марте до 52 пунктов с рекордно низких февральских 35,7 пункта, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали повышение показателя до 51,5 пункта.
Скачок индекса в марте отражает возобновление работы китайских предприятий после приостановки из-за карантинных мер, но не говорит о возврате производственной активности к нормальным уровням, отмечают эксперты. Власти Китая приняли ряд мер, чтобы помочь бизнесу возобновить производство и сохранить рабочих места, в том числе, снизили налоги и предоставили денежные субсидии.
Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в понедельник неожиданно снизил процентные ставки по 7-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему. Кроме того, НБК предоставил банкам 50 млрд юаней ($7 млрд) за счет операций обратного РЕПО в понедельник. Это первое вливание денежных средств в финансовую систему за последние 29 дней.
Между тем объем промышленного производства в Японии в феврале вырос на 0,4% по сравнению с январем, когда он увеличился на 1% к предыдущему месяцу, свидетельствуют официальные статданные. Эксперты в среднем прогнозировали более слабое повышение - на 0,1%.
При этом в годовом выражении промпроизводство в Японии в феврале рухнуло на 4,7% на фоне разрушения глобальных цепочек поставок в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Китайский индекс Shanghai Composite поднимается на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,9%.
Котировки акций AIA Group растут на 2,4%, AAC Technologies - на 0,5%. Акции интернет-гиганта Tencent Holdings снижаются в цене на 0,2%.
Южнокорейский индикатор Kospi вырос на 1,9%.
Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 0,3%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 0,4%. Бумаги автопроизводителя Kia Motors подорожали на 3,8%.
В то же время японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,8%.
Акции производителя электроники Sony подешевели на 0,5%, Panasonic - почти на 2%. Цена бумаг телекоммуникационной SoftBank Group выросла на 2,6%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 2,2%.
Котировки акций нефтепроизводителя Beach Energy снизились на 0,4%, бумаги горнодобывающей компании Rio Tinto подешевели на 3,4%.
Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются на азиатских торгах во вторник после падения до 18-летних минимумов накануне на фоне беспокойства по поводу падения спроса на топливо.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:26 МСК составляет $23,02 за баррель, что на $0,26 (1,14%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы снизились в цене на 8,7.
Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,15 (5,72%) - до $21,24 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на 6,6%. Фьючерсы снижались в ходе сессии вплоть до отметки $19,27 за баррель.
WTI в понедельник достигла минимума закрытия с февраля 2002 года, а Brent коснулась самой низкой отметки с ноября того же года, по данным Dow Jones Market Data.
С начала марта оба контракта упали в цене примерно на 55%.
Учитывая замедление мировой экономики и падение спроса потребителей на нефтепродукты, цена в $10 за баррель WTI, или даже Brent "нисколько не исключена" и может быть достигнута уже в начале-середине второго квартала, отмечает редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи, которого цитирует MarketWatch.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре в понедельник вопросы борьбы с коронавирусом и ситуацию на рынке нефти.
"Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе. Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
"Проведен также обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики", - отмечается в сообщении.