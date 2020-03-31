Цены на нефть восстанавливаются

Фондовый рынок США начал неделю на позитивной ноте. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник изменяются без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются на азиатских торгах во вторник.

Фондовый рынок США начал неделю на позитивной ноте, причем все три основных индекса прибавили более 3% по итогам торгов в понедельник.

Инвесторы оценивали принимаемые властями меры по сдерживанию пандемии COVID-19, а также последствия почти полной остановки экономической активности на большей части США, пишет MarketWatch.

Президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье, что продлевает действие принципов, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране, до 30 апреля. При этом он добавил, что, согласно прогнозам, пик смертности от нового коронавируса наступит через две недели. Однако президент США выразил и надежду, что к 1 июня ситуация в стране начнет налаживаться.

На данный момент в США зафиксировано самое большое число случаев заболевания среди всех стран мира. Всего по состоянию на 30 марта в США зарегистрирован 152 тыс. 631 случай заражения коронавирусом, а также 2817 летальных исходов. Полностью вылечились 5211 человек.

На прошлой неделе Трамп подписал закон о финансовой поддержке американской экономики в размере $2 трлн, необходимой в связи с распространением коронавируса. Закон предусматривает, в частности, денежные выплаты в размере $1200 американцам с доходом до $75 тыс. в год, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер сказал, что принятые меры "определенно не являются концом нашей работы в Конгрессе", пишет The Wall Street Journal. По данным издания, американские законодатели, представители администрации, экономисты, члены аналитических центров и лоббисты начали рассматривать возможность принятия нового пакета мер поддержки экономики, который, вероятно, будет масштабнее предыдущего.

Акции Johnson & Johnson (SPB: JNJ) подскочили на 8%, оказавшись в лидерах роста среди компаний, входящих в состав индекса Dow Jones. Компания сообщила в понедельник, что намерена к сентябрю 2020 года начать клинические исследования экспериментальной вакцины от коронавируса на человеке.

Также подорожали акции других компаний сектора здравоохранения. Цена бумаг UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. выросла на 3,6%, а бумаги Abbott Laboratories (SPB: ABT) прибавили 6,4%.

В то же время акции компаний туристического сектора упали в цене. Бумаги круизного оператора Carnival (SPB: CCL) Corp. подешевели на 11,2%, авиакомпании American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. - на 12,8%, гостиничной сети Hilton Worldwide Holdings (SPB: HLT) Inc. - на 0,7%.

Котировки акций Macy's (SPB: M) Inc. снизились на 2,9%. Американская сеть универмагов сообщила, что на этой неделе отправит в неоплачиваемый отпуск большую часть своих сотрудников на фоне падения продаж в связи с закрытием магазинов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию сессии в понедельник поднялся на 690,70 пункта (3,19%) - до 22327,48 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 85,18 пункта (3,35%), составив 2626,65 пункта.

Значение Nasdaq Composite повысилось на 271,77 пункта (3,62%) - до 7774,15 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник изменяются без единой динамики.

На рынках сохраняются опасения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствиями.

До контроля над распространением коронавируса в странах Азии и Тихоокеанского региона еще очень далеко, заявил журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Такеси Касаи.

"Пандемия еще далека от завершения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это будет долгосрочная битва, и мы не можем ослаблять бдительность", - сказал Касаи на виртуальном брифинге.

По словам советника ВОЗ Мэтью Гриффита, ВОЗ не ожидает, что какая-либо страна будет в безопасности, поскольку коронавирус в конечном итоге распространится повсюду.

По состоянию на 8:00 мск вторника, в мире насчитывалось 770 520 человек, заболевших COVID-19, скончались 36 942 человека, поправились более 158 тысяч, сообщила газета South China Morning Post. Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В то же время, по информации американского университета Джона Хопкинса, число инфицированных в мире на утро вторника по московскому времени достигло 785 979 человек, смертельных случаев - 37 810.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где зафиксировано 164 274 инфицированных и 3 040 смертельных случаев, сообщила South China Morning Post.

"Несмотря на некоторую передышку, которую рынки получили ночью, неопределенность сохраняется по мере дальнейшего распространения COVID-19", - отмечает аналитик Mizuho Bank Чжу Хуани, слова которого приводит MarketWatch.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая вырос в марте до 52 пунктов с рекордно низких февральских 35,7 пункта, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали повышение показателя до 51,5 пункта.

Скачок индекса в марте отражает возобновление работы китайских предприятий после приостановки из-за карантинных мер, но не говорит о возврате производственной активности к нормальным уровням, отмечают эксперты. Власти Китая приняли ряд мер, чтобы помочь бизнесу возобновить производство и сохранить рабочих места, в том числе, снизили налоги и предоставили денежные субсидии.

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в понедельник неожиданно снизил процентные ставки по 7-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему. Кроме того, НБК предоставил банкам 50 млрд юаней ($7 млрд) за счет операций обратного РЕПО в понедельник. Это первое вливание денежных средств в финансовую систему за последние 29 дней.

Между тем объем промышленного производства в Японии в феврале вырос на 0,4% по сравнению с январем, когда он увеличился на 1% к предыдущему месяцу, свидетельствуют официальные статданные. Эксперты в среднем прогнозировали более слабое повышение - на 0,1%.

При этом в годовом выражении промпроизводство в Японии в феврале рухнуло на 4,7% на фоне разрушения глобальных цепочек поставок в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Китайский индекс Shanghai Composite поднимается на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,9%.

Котировки акций AIA Group растут на 2,4%, AAC Technologies - на 0,5%. Акции интернет-гиганта Tencent Holdings снижаются в цене на 0,2%.

Южнокорейский индикатор Kospi вырос на 1,9%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 0,3%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 0,4%. Бумаги автопроизводителя Kia Motors подорожали на 3,8%.

В то же время японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,8%.

Акции производителя электроники Sony подешевели на 0,5%, Panasonic - почти на 2%. Цена бумаг телекоммуникационной SoftBank Group выросла на 2,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 2,2%.

Котировки акций нефтепроизводителя Beach Energy снизились на 0,4%, бумаги горнодобывающей компании Rio Tinto подешевели на 3,4%.

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются на азиатских торгах во вторник после падения до 18-летних минимумов накануне на фоне беспокойства по поводу падения спроса на топливо.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:26 МСК составляет $23,02 за баррель, что на $0,26 (1,14%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы снизились в цене на 8,7.

Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,15 (5,72%) - до $21,24 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на 6,6%. Фьючерсы снижались в ходе сессии вплоть до отметки $19,27 за баррель.

WTI в понедельник достигла минимума закрытия с февраля 2002 года, а Brent коснулась самой низкой отметки с ноября того же года, по данным Dow Jones Market Data.

С начала марта оба контракта упали в цене примерно на 55%.

Учитывая замедление мировой экономики и падение спроса потребителей на нефтепродукты, цена в $10 за баррель WTI, или даже Brent "нисколько не исключена" и может быть достигнута уже в начале-середине второго квартала, отмечает редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи, которого цитирует MarketWatch.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре в понедельник вопросы борьбы с коронавирусом и ситуацию на рынке нефти.

"Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе. Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Проведен также обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики", - отмечается в сообщении.