Citi снизил оценку GDR En+ в 1,5 раза, подтвердив рекомендацию "держать"

Citi понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) En+ (MOEX: ENPL) с $13 до $8,60 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была оставлена без изменений.

Как отмечается в обзоре, прогнозная стоимость депозитарных расписок En+ была пересмотрена на фоне снижения целевой цены акций "РусАла" (MOEX: RUAL), понижения прогноза по прибыли энергетического сектора компании и ожиданий роста долга.

Аналитики понизили прогноз по EBITDA En+ в 2020 году на 20% - с $2358 млн до $1884 млн, в 2021 году на 22% - с $3069 млн до $2386 млн. В то же время прогноз по чистому долгу компании был повышен в 2020 году на 16% - с $8572 млн до $9979 млн, в 2021 году на 29% - с $7116 млн до $9196 млн.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR En+, основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $10,95 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $7 за штуку.