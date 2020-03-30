Рубль слабо реагирует на обвал нефти и лишь умеренно дешевеет к доллару и евро после телефонного разговора Путина и Трампа

Москва. 30 марта. Доллар и евро умеренно повышаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль слабеет к бивалютной корзине заметно менее активно, как того можно было ожидать при текущем падении цен на нефть после того, как президенты России и США обсудили эту тему в телефонном разговоре.

Курс доллара США составил 79,82 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 99,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,91 руб./EUR1, подорожав на 17,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 62,85 копейки - до 83,46 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах, однако участники рынка заметно снизили активность в ожидании возможных уточняющих деталей относительно телефонного разговора между президентами РФ и США. Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре вопросы борьбы с коронавирусом и ситуацию на рынке нефти.

"Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе. Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении", - отмечается в сообщении.

"Проведен также обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики", - говорится в сообщении.

Затронуты некоторые вопросы двусторонних отношений. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов. Продолжительный телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны, отметили в пресс-службе.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, в понедельник стоимость барреля марки Brent опускалась ниже $23, однако, несмотря на падение цен на нефть до новых многолетних минимумов, курс рубля относительно доллара США был стабилен и значительную часть дня колебался вблизи отметки 80 руб./$1. "На наш взгляд, стабильность рубля обеспечивалась ожиданиями положительных итогов возможных телефонных переговоров между президентами США и России. В целом мы ожидаем снижения волатильности на валютном рынке в ближайшую неделю, так как в среду и в пятницу в США должны быть опубликованы данные по рынку труда за март, что позволит дать первую оценку влияния последствий COVID-19 на экономику страны. На наш взгляд, наблюдаемый рост социального дистанцирования в мире приведет к дальнейшему падению спроса на нефть, что может стать негативным фактором для российской валюты в ближайшее время", - отметил Союнов.

Правительство РФ окажет поддержку наиболее пострадавшим отраслям в связи с коронавирусом, в том числе культурно-досуговой сфере, сообщил премьер Михаил Мишустин. "Правительство будет оказывать первоочередную адресную поддержку наиболее пострадавшим отраслям как в рамках антикризисного плана, так и за счет тех мер, которые мы разработали для поддержки малого и среднего бизнеса", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Он отметил, что помощь будет оказана транспортной сфере - авто- и авиаперевозкам, деятельности аэропортов. Подписано распоряжение о выделении из резервного фонда 1,5 млрд рублей на компенсацию затрат авиаперевозчикам, осуществляющим вывоз людей из стран, где ситуация с распространением коронавирусной инфекции развивается по неблагоприятному сценарию.

ВЭБ в ближайшее время предоставит Сбербанку (MOEX: SBER) и ВТБ (MOEX: VTBR) по 20 млрд рублей гарантий для кредитования малого бизнеса, также сообщил премьер России.

"Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ представит гарантии на сумму до 100 млрд рублей по кредитам на выплату заработной платы, которые малый бизнес возьмет у системно значимых банков и профильного МСП банка", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. "Уже в ближайшие дни Сбербанк и ВТБ получит от ВЭБ.РФ поручительство по аналогичным займам до 20 млрд рублей каждый", - сообщил премьер.

ЦБ РФ 26 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,28 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Упреждающая продажа валюты проводится с 10 марта в рамках реализации механизма бюджетного правила в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Эти операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Цены на нефть эталонных марок продолжают существенно снижаться в ходе торгов в понедельник, котировки находятся на минимуме за 18 лет. Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК упала на 10,27% - до $22,37 за баррель. Фьючерс на WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 5,39% - до $20,35 за баррель.

С начала марта оба контракта упали в цене более чем на 50%.

Нефтяной рынок "столкнулся с беспрецедентным набором условий", отмечает сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch. По его словам, падение спроса на нефть никогда еще не было "настолько масштабным и настолько быстрым", а в связи сокращением потребления "все быстрее переполняются нефтехранилища".

Аналитики Bank of America ухудшили прогноз мирового спроса на нефть, теперь они ожидают рекордного падения потребления в квартальном выражении. Эксперты прогнозируют, что спрос на нефть упадет на 12 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года и на 4,5 млн баррелей в сутки в среднем за год.

"Рубль начинал день с ослабления, достигнув в моменте 80,85 за доллар и 89,105 за евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 1825 рублей. ЦБ РФ продолжает поддерживать рынок продажей валюты. 26 марта объем продаж составил около 13,3 млрд рублей. Вероятно, что операции 30 марта будут более объемными из-за дальнейшего падения котировок нефти. Можно допустить, что при дальнейшем падении цены барреля рубль может на какое-то время оказаться в диапазоне 80,0-85,0 за доллар, но подобная ситуация вряд ли долго сохранится. Вероятно, что 1 апреля ценовая война Саудовской Аравией и Россией окажется шуткой, а производители нефти примут совместное решение об ограничении добычи, что не снимет избыток предложения, но, как минимум, окажет психологическую поддержку котировкам", - подчеркнул ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

ЦБ РФ не менял в понедельник, 30 марта, официальные курсы доллара и евро, так как неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей. По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК), состоявшейся в пятницу, 27 марта, ЦБ РФ установил официальный курс доллара с 28 марта на отметке 77,7325 руб./$1, курс евро - на отметке 85,7389 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 1,7593 рубля по отношению к пятнице и составил 79,7411 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,4419 рубля и составил 79,7651 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 720,876 млн, из которых $717,61 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 3,266 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 2,6442 рубля, до 88,3607 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 1,7049 рубля и составил 88,1621 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR459,377 млн, из которых EUR115,774 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR343,603 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Между тем, ЦБ РФ сообщил, что банки в понедельник на аукционе 7-дневного репо, проведенного в рамках "тонкой настройки", привлекли 500 млрд рублей, выбрав весь его лимит, спрос составил 734,184 млрд рублей.

При анонсе аукциона ЦБ отметил, что решение о его проведении принято с учетом длительного периода нерабочих дней - с 30 марта по 3 апреля - для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки ЦБ. Средневзвешенная ставка аукциона составила 6,1643% годовых, в заявках указывались ставки в диапазоне 6,0000-6,5555%.

"На локальном межбанковском рынке Банк России провел аукцион РЕПО "тонкой настройки" с лимитом в 500 млрд рублей. С учетом предоставления средств на целую неделю спрос оказался высоким и составил 734,2 млрд рублей. В результате регулятор объявил о проведении еще одного аукциона РЕПО 31 марта с таким же лимитом в 500 млрд рублей. Средства также будут предоставлены до 6 апреля", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не рассчитывались в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем, так как неделя с 30 марта по 3 апреля официально не является рабочей. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 6,25% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - на 6,34% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях 6,51%, 6,68% и 6,77% годовых соответственно.