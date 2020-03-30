Альфа-банк рекомендует инвесторам обращать внимание на защитные активы, в том числе на производителей золота и ритейлеров

Аналитики Альфа-банка рекомендуют инвесторам обращать внимание на защитные активы, в том числе на производителей золота и ритейлеров, говорится в обзоре инвестбанка. Акции нефтедобывающих компаний и циклических секторов, вероятно, будут снижаться.

Финансовые рынки могут ожидать понижения прогнозов экономического роста крупнейших экономик мира на этот год и начало восстановления экономического ближе к концу года в зависимости от того, как быстро стабилизируется кривая Covid-19. Во втором квартале показатели роста ВВП различных стран могут демонстрировать снижение в двузначном выражении, полагают аналитики Альфа-банка. Финансовые результаты за 1К20 также, вероятно, будут отражать последствия эпидемии на мировую экономику; прогнозы глобального роста могут быть понижены.

"Волатильность будет сохранятся высокой, так как инвесторы оценивают влияние монетарных и бюджетных стимулов, а также эффект закрытия предприятий в Европе и США на реальную экономику. Россия на этой неделе вступает в период строго карантина – Москва первой подает пример другим российским регионам. Мы по-прежнему рекомендуем инвесторам обращать внимание на защитные активы, в том числе на производителей золота (POLY и PLZL) и ритейлеров (FIVE и MGNT). В числе прочих “тихих гаваней” мы хотим отметить SNGS, MTSS, RTKM и AGRO. Акции нефтедобывающих компаний и циклических секторов, вероятно, будут снижаться", - указывают эксперты Альфа-банка.