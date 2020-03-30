Финансовые рынки в этом году ожидают понижения прогнозов роста для крупнейших экономик и начинают отодвигать предполагаемые сроки восстановления на более поздний срок. ВТБ Капитал ожидает во II квартале значительное падение ВВП во многих странах мира, говорится в комментарии экономиста банка Нила Маккиннона. "В реальности никто не может точно предсказать глубину и продолжительность рецессии, а также в какой степени стимулирующие меры поддержат реальную экономику", - указывает эксперт.

Обозреватель Financial Тimes Гевин Дэвис в своем блоге предупреждает, что отношение госдолга к ВВП в глобальном масштабе может вырасти на 10–20 пп. Отсутствие единого долгового пространства в рамках ЕС и противодействие его созданию со стороны «северного блока» во главе с Германией снижают потенциальный эффект европейских фискальных стимулов.

"Одно можно сказать наверняка: во втором квартале мы увидим значительное падение ВВП во многих странах мира, которое будет измеряться двузначными цифрами, - отмечает Нил Маккиннон. - В преддверии публикации в пятницу отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США экономисты ФРБ Сент-Луиса прогнозируют, что уровень безработицы в стране может достичь 32%. Во вторник выходят данные индексов PMI обрабатывающих отраслей и сектора услуг Китая, которые теоретически могут показать признаки восстановления китайской экономики. В понедельник утром центробанк Китая снизил ставку по кредитам и провел вливания ликвидности в финансовую систему на общую сумму около 7 млрд долл. Между тем цена на нефть марки WTI упала до 20 долл./барр., минимума с 2002 г., а смесь Brent сейчас стоит 23 долл./барр.".