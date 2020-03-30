Цены большинства выпусков евробондов РФ в понедельник упали вслед за нефтью

Москва. 30 марта. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник заметно упали вслед за новой волной обвала нефтяных цен. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) относительно стабильны в цене, что в итоге ведет к существенному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 1,68 процентного пункта по отношению к закрытию 27 марта и составила 112,1% от номинала, что соответствует доходности 3,35% годовых (рост на 51 базисный пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась всего на 3 базисных пункта относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 102,9% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта и составила 0,21% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 49,5 базисного пункта, до 314 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году упали по отношению к предыдущему торговому дню на 6,37 процентного пункта, составив 122,29% от номинала (доходность выросла на 37 базисных пунктов - до 4,35% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 4,52 процентного пункта - до 120,23% от номинала (доходность выросла на 27 базисных пунктов и составила 4,21% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене по отношению к пятнице на 1,5 процентного пункта - до 105,75% от номинала, что соответствует доходности 3,7% годовых (рост на 26 базисных пунктов), евробонды РФ с погашением в 2023 году подешевели на 0,53 процентного пункта, до 106,19% от номинала (доходность выросла на 15 базисных пунктов - до 2,98% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году упал в цене за день на 3,42 процентного пункта - до 120,26% от номинала (доходность выросла на 18 базисных пунктов и составила 4,02% годовых), новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году подешевел на 1,56 процентного пункта, до 104,62% от номинала (доходность выросла на 24 базисных пункта, до 3,52% годовых).

"Доходность российских еврооблигаций сегодня заметно выросла, в частности, процентные ставки десятилетних евробондов РФ с погашением в 2029 году выросли на 19 базисных пунктов - до 3,63% годовых. Кредитная премия расширилась до 300 базисных пунктов при средне-исторических уровнях 180-200 базисных пунктов. Основным фактором давления на котировки отечественных долговых бумаг выступают цены на нефть, которые опустились сегодня до $22 за баррель Brent, то есть до минимумов с 2002 года. На фоне экстремально низких значений цен на нефть давление на евробонды РФ в ближайшее время будет сохраняться", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.

Цены на нефть эталонных марок продолжают существенно снижаться в ходе торгов в понедельник, котировки находятся на минимуме за 18 лет. Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:12 МСК составила $22,02 за баррель, что на 11,67% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 5,86% - до $20,25 за баррель. С начала марта оба контракта упали в цене более чем на 50%.

Аналитики Bank of America ухудшили прогноз цен на нефть на текущий и следующий год. Прогноз цен на Brent снижен до $37 за баррель в 2020 году и до $45 за баррель в 2021 году. Цены на WTI, согласно обновленному прогнозу, составят $32 и $42 за баррель соответственно. Также аналитики ухудшили прогноз мирового спроса на нефть, теперь они ожидают рекордного падения потребления в квартальном выражении. Эксперты прогнозируют, что спрос на нефть упадет на 12 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года и на 4,5 млн баррелей в сутки в среднем за год.