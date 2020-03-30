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30 марта 2020 года 19:30

Рынок акций РФ подрос вслед за США, но упавшая нефть оставляет отскок шатким

Москва. 30 марта. Рынок акций РФ в понедельник подрос по индексам вслед за ростом американских фондовых бирж, однако отскок выглядят шатким из-за дешевеющей нефти на фоне введения странами режима карантина в условиях распространения коронавируса; индекс МосБиржи превысил 2430 пунктов, при этом лидерами роста выступили акции "Ростелекома".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2433,35 пункта (+1,3%), индекс РТС - 958,54 пункта (+0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,3%.

Доллар вырос до 79,98 рубля (+1,16 рубля), в начале торгов курс поднимался до 80,85 руб./$1.

Подорожали рублевые акции "Ростелекома" (+5,3% и +3,4% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,5% и +4,5% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,2%), "Мосбиржи" (+2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,7% и +6,5% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6% и -3,2% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%).

Акции "Роснефти" в начале торгов поднимались более чем на 7% на фоне известий, что компания объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и о продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране. Активы в Венесуэле "Роснефть" продает правительству РФ в обмен на пакет своих акций в 9,6%.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп подписал закон о мерах поддержки американской экономики общим объемом около $2 трлн. Принятый пакет мер является самым крупным в истории страны и более чем вдвое превосходит пакет помощи в размере примерно в $800 млрд, принятый в 2009 году для преодоления финансового кризиса.

В понедельник в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,6%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%), однако снижение в Европе к вечеру сменилось ростом (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,6-1,9%), корректируется вверх Америка (индекс S&P 500 прибавляет более 2%).

Инвесторы продолжают следить за распространением коронавируса COVID-19 в мире. По состоянию на 03:00 МСК понедельника, в мире насчитывалось 703 тыс. 734 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 33 тыс. 210 человек, поправились более 146 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

Тем временем замминистра промышленности и информационных технологий КНР Син Гобин сообщил, что работа основных промышленных предприятий Китая после эпидемии восстановлена на 98,6%. Одновременно на 76% восстановилась работа предприятий малого и среднего бизнеса, нарастают темпы работы на строительных объектах, сообщил чиновник.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в понедельник в телефонном разговоре вопросы борьбы с коронавирусом и ситуацию на рынке нефти. По сообщению пресс-службы Кремля, стороны проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию коронавирусу, проведен обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти и условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики.

Тем не менее, нефть в понедельник продолжает падение из-за стремительного сокращения спроса на фоне карантинов, введенных для нераспространения коронавируса; цена майской Brent к 18:50 МСК находилась на $2,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 27 марта. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $21,87 за баррель (-12,3% и -5,4% в пятницу), майская цена WTI - $20,31 за баррель (-5,6% и -4,7% в пятницу).

Оба контракта демонстрировали падение по итогам пяти недель подряд. С начала месяца их цена упала примерно на 50%, пишет MarketWatch.

Более активно торгуемый июньский контракт на Brent в понедельник подешевел до $25,88 за баррель (-7,4%).

С 1 апреля прекращает действие сделка ОПЕК+ о снижении добычи.

Падение нефтяных цен привело к заметному сокращению количества действующих буровых установок в США в течение двух недель подряд. Американская нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила в пятницу, что на предыдущей неделе их число упало на 40 единиц - до 624 установок.

Помимо этого, аналитики отмечают риски исчерпания свободных мощностей в нефтехранилищах. Как сообщает агентство Bloomberg, на ключевом хранилище в Кушинге уже более половины мощностей заполнено нефтью, а цены на нефть на физическом рынке в США стали отрицательными - производители платят потребителям, чтобы те забрали "черное барахло".

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынки продолжают выглядеть слабыми на фоне новостей, что количество инфицированных и летальных исходов от пандемии продолжает нарастать. Сделка ОПЕК+ официально заканчивается 31 марта, и уже со среды Саудовская Аравия угрожает открыть "нефтяной кран" и наводнить рынок нефтью. Курс рубля остается под давлением на фоне снижения нефти и восстановления доллара в условиях неприятия риска на денежных и кредитных рынках.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, в понедельник на противоречивом внешнем фоне российский фондовый рынок смог продемонстрировать небольшой рост. Продажам в российских акциях способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent упал более чем на 10%. Поддержку же рынку оказала ситуация на западных площадках, где индексы развернулись к росту.

Несмотря на ситуацию на рынке энергоносителей, российские акции чувствовали себя достаточно уверенно, а индекс МосБиржи смог подняться к 4230 пунктам. Однако техническая картина на графике индекса говорит в пользу продолжения снижение. "Быкам" для новой волны коррекционного роста необходимо преодолевать локальные максимумы, установленные в конце прошлой недели чуть ниже 2520 пунктов. Продавцам же для сигнализации возобновления снижения необходимо пробивать поддержку на уровне 2350 пунктов, считает Зварич.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, утром рынок акций РФ просел, реагируя на отрицательную динамику азиатских индексов и падение нефти. Однако к середине торгов фьючерсы на индексы США вышли в "плюс", что подогрело отскок российских акций. Кроме того, текущие уровни по многим акциям остаются крайне привлекательными в долгосрочной перспективе. Режимы самоизоляции являются благоприятными для бизнеса телекоммуникационных компаний. Впрочем, бумаги МТС и "Ростелекома", по сути, в недавней "медвежьей" гонке не участвовали. Акции "Роснефти" утром росли на информации об агрессивном обратном выкупе бумаг компанией (27 марта было куплено 1,086 млн обыкновенных акций и 325 тыс. GDR).

Нефть обновила минимумы с 2002 года. На котировки давят два фактора: падение реального глобального спроса на 15-20% в связи с карантинными мерами по коронавирусу и ожидания действий в рамках ценовой войны Саудовской Аравией и РФ. Впрочем, войну за долю рынка можно уже не вести, так как сам рынок "схлопывается" и готов расширять эти доли лишь за наличные. Некоторые сланцевые компании США уже доплачивают клиентам, чтобы разгрузить свои перевалочные хранилища. Однако есть надежда, которая отражается в структуре контанго по фьючерсам на поставку нефти. Разница между ближним контрактом Brent и поставками в августе составляет $9,6, а с ноябрьским контрактом - уже $14. Соответственно, текущее состояние воспринимается рынком в качестве временного явления, хотя в отдельных географических регионах может потребоваться полная приостановка добычи из-за невозможности размещения нефти в заполненных хранилищах.

Пока можно говорить о том, что рынки акций нашли некий баланс между страхами и потоками ликвидности со стороны центральных банков. Однако впереди статистика за март, которая уже может оказаться крайне негативной. Кроме того, меры по сдерживанию коронавируса в Европе и США не позволяют говорить о том, что проблема будет преодолена в ближайшее прогнозируемое будущее. Тем не менее, на этом фоне российский рынок смотрится довольно уверенно, поскольку его долгосрочные перспективы не вызывают сомнений, а необходимости панических распродаж на краткосрочных рисках уже нет, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС отступили от минимумов дня и даже превысили сопротивления 2420 и 950 пунктов. Следующим целями могут стать психологически важные уровни 2500 и 1000 пунктов, а при возврате рисков краткосрочного и среднесрочного падения ближайшими целями выступят уровни 2310 и 900 пунктов. Продажи акций на данный момент носят ограниченный характер, в то время как нефтяные цены вновь ушли в пике. Поводов для всеобщего оптимизма на данный момент не наблюдается.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+17,9%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+16,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+8,4% и +8,8% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+8,3%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+8,1%), акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+5,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+4%).

Группа компаний "Обувь России" (+3,1%) в 2019 году получила консолидированную чистую прибыль, рассчитанную по МСФО, в размере 1,332 млрд рублей, что на 26,7% больше результата предыдущего года, сообщила компания в понедельник. Объем консолидированной аудированной выручки ГК в 2019 году увеличился на 18,6% - до 13,702 млрд рублей по сравнению с 11,554 млрд рублей в 2018 году.

Подешевели ГДР TCS (-5,7%), акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-5,1%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-5%), Мособлбанка (-2,8%), ГДР "Эталон груп" (-2,8%), бумаги ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 83,128 млрд рублей (из них 16,984 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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