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30 марта 2020 года 18:37

Отскок на рынке акций временный, пик паники не пройден - "КИТ Финанс Брокер"

Наблюдаемый в понедельник отскок рынка акций вверх является временным явлением, пик паники по всему миру еще не пройден, поэтому с "длинными" позициями можно повременить, считает начальник отдела анализа финансовых рынков компании "КИТ Финанс Брокер" Анна Устинова.

По ее словам, на торгах в понедельник спросом пользуются акции компаний, которые выигрывают в условиях девальвации рубля, в частности, золотодобытчики - "Полиметалл", "Полюс", "Лензолото" (MOEX: LNZL). На прошлой неделе золото сильно выросло в цене, на сегодняшних торгах сохраняется положительная динамика.

Продолжают распродавать бумаги нефтяников по очевидным причинам, цены на нефть прижались уже к $20 за баррель. Распродают акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) из-за повсеместного карантинного режима и ограничения перемещения.

В то же время стоит помнить, что на рынке акций РФ настроения формируются в основном в зависимости от динамики зарубежных коллег, которые сегодня торгуются в "плюсе", несмотря на падающую нефть. Речь идет про рынок США. Из позитивных новостей можно выделить намерение президента США Трампа обсудить с президентов РФ Владимиром Путиным нефть и торговлю, отметила Устинова в интервью "Интерфаксу".

Растут акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM), тут очевидных триггеров роста нет, а единственная новость - "Ростелеком" и Банк ВТБ (MOEX: VTBR) зарегистрировали компанию ООО "Платформа больших данных". СП будет заниматься разработкой и монетизацией продуктов на основе обработки больших данных. Управление новым СП будет осуществляться на паритетных началах: в совет директоров, отвечающий за стратегическое развитие, войдут по три представителя с каждой стороны.

Кроме того, рынок начал обращать внимание на "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+4%, до 36,84 рубля). Низкие цены на нефть - это надолго. Соответственно, российский рубль будет переоцениваться. В этих условиях "префы" "Сургутнефтегаза" выступают защитным активом. При текущих ценах на нефть и курсе доллара дивиденд на привилегированную акцию за текущий год пока можно оценить в диапазоне 8-10 руб. Дивидендная доходность при текущих ценах на "префы" на конец 2020 года оценивается выше 20%. Поэтому эти акции являются неплохой идеей для покупки с целевым ориентиром 45 руб. за штуку, считает Устинова.

В целом отскок на рынке США и у нас временный, на фондовый рынок продолжит давить распространение вируса в США, пик которого ожидается в следующие 2 недели. Кроме того, пока что компании и экономика в целом не имеют возможности оценить в полной мере ущерб и последствия от происходящих событий. В случае если фактические данные, отражающие состояние дел как на корпоративном уровне, так и на макроуровне, окажутся сильно хуже ожиданий рынка, распродажи на рынке продолжатся, отметила аналитик в интервью "Интерфаксу".

"Сложно спрогнозировать, как долго продлиться ценовая война на рынке нефти. Но очевидно, что если ключевые игроки не сядут за стол переговоров и не договорятся о новых правилах, то рынку нефти будет еще хуже. Ждать быстрого восстановления спроса не стоит", - заключила Устинова.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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