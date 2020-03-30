ING Bank при цене Urals в $25/барр. считает обоснованным диапазон курса в 75-80 руб./долл.

Российский рубль в целом движется в соответствии с динамикой цен на нефть и риск-аппетитом по ЕМ, т.е. присутствует в числе лидеров падения в диапазоне 20-23% с начала года к доллару США, говорится в обзоре ING Bank. "При ценах Urals в $25/барр. (рисковый сценарий ЦБ РФ) мы ожидаем сокращения резервов ЦБ на $40-50 млрд в 2020 году (с учетом сделки с пакетом ПАО Сбербанк) и считаем обоснованным диапазон курса в 75-80 руб./долл.", - отмечают аналитики банка.

ЦБ РФ проводит ограниченные продажи валюты в размере $100-200 млн в день в соответствии с бюджетным правилом и сделкой по продаже ПАО Сбербанк, что, по мнению экспертов ING Bank, немного снижает волатильность, но и не противостоит тренду. Сейчас не ощущается давление на капитальный счет со стороны локальных банков, компаний, населения (в отличие от 2008 и 2014 годов), что является положительным фактором. Правительству и ЦБ сейчас крайне важно поддерживать уровень доверия локальных игроков к банковской системе и финансовому рынку.

"Российские компании, банки, население, накопили большой объем иностранных активов (свыше 900 млрд долл.), и теперь вероятность стабилизации и даже репатриации выше, чем дальнейшего накопления в условиях отсутствия "тихих гаваней". Внешний долг невысок, потенциал снижения также низок. Цена на нефть является фактором волатильности. При ценах Urals в $25/барр. (рисковый сценарий ЦБ РФ) мы ожидаем сокращения резервов ЦБ на $40-50 млрд в 2020 году (с учетом сделки с пакетом ПАО Сбербанк) и считаем обоснованным диапазон курса в 75-80 руб./долл., однако в случае локального падения Urals ниже $20/барр. во 2К20 USDRUB может сместиться в диапазон 80-85. Справедливая стоимость рубля при официальном прогнозе ING по нефти (средняя Urals $36/барр. в 2020 году) составляет 70-75 руб./долл, что также учитывает относительно более высокие показатели макростабильности РФ относительно аналогов EM, но для достижения этих уровней необходима стабилизация на мировом рынке", - указывают аналитики ING Bank.