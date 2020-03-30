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30 марта 2020 года 17:15

Bank of America снизил прогноз цен на нефть в 2020 и 2021гг

Аналитики Bank of America ухудшили прогноз цен на нефть эталонных марок на текущий и следующий год.

Прогноз цен на нефть марки Brent был снижен до $37 за баррель в 2020 году и $45 за баррель - в 2021 году. Цены на нефть WTI, согласно обновленному прогнозу, составят $32 и $42 за баррель соответственно.

При этом эксперты не исключают, что цена обеих марок может временно опускаться ниже $20 за баррель в апреле из-за проблем со свободным местом в нефтехранилищах.

Аналитики также ухудшили прогноз мирового спроса на нефть, теперь ожидая рекордного падения потребления в квартальном выражении. Эксперты прогнозируют, что спрос на нефть упадет на 12 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года и на 4,5 млн баррелей в сутки в среднем за год.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:54 МСК рухнули на 8,82% - до $22,73 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени упали на 6,97% - до $20,01 за баррель.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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