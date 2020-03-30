Рубль днем отыграл часть утренних потерь к доллару и евро на фоне стабилизации мировых рынков и мер поддержки экономики РФ

Москва. 30 марта. Доллар и евро растеряли часть утреннего роста, но продолжают заметно укрепляться на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль отыграл часть потерь к бивалютной корзине на фоне стабилизации мировых рынков и надежд на действия правительства РФ по поддержке экономики.

Курс доллара США составил 79,74 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 92,0 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,19 руб./EUR1, подорожав на 45,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 71,19 копейки - до 83,54 рубля.

ЦБ РФ не менял в понедельник, 30 марта, официальные курсы доллара и евро, так как неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей. По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК), состоявшейся в пятницу, 27 марта, ЦБ РФ установил официальный курс доллара с 28 марта на отметке 77,7325 руб./$1, курс евро - на отметке 85,7389 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного отыграл потери к доллару и евро, понесенные при открытии торгов. Сдерживающее влияние на участников рынка оказывают стабилизация большинства внешних площадок на фоне беспрецедентных мер поддержки экономики и финансовой системы США со стороны американских властей, а также надежды на действия правительства РФ по противодействию эпидемии коронавируса в стране и поддержке ее экономики.

Правительство РФ окажет поддержку наиболее пострадавшим отраслям в связи с коронавирусом, в том числе культурно-досуговой сфере, сообщил премьер Михаил Мишустин.

"Правительство будет оказывать первоочередную адресную поддержку наиболее пострадавшим отраслям как в рамках антикризисного плана, так и за счет тех мер, которые мы разработали для поддержки малого и среднего бизнеса", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Он отметил, что помощь будет оказана транспортной сфере - авто- и авиаперевозкам, деятельности аэропортов. Подписано распоряжение о выделении из резервного фонда 1,5 млрд рублей на компенсацию затрат авиаперевозчикам, осуществляющим вывоз людей из стран, где ситуация с распространением коронавирусной инфекции развивается по неблагоприятному сценарию.

ВЭБ в ближайшее время предоставит Сбербанку (MOEX: SBER) и ВТБ (MOEX: VTBR) по 20 млрд рублей гарантий для кредитования малого бизнеса, также сообщил премьер России.

"Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ представит гарантии на сумму до 100 млрд рублей по кредитам на выплату заработной платы, которые малый бизнес возьмет у системно значимых банков и профильного МСП банка", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. "Уже в ближайшие дни Сбербанк и ВТБ получит от ВЭБ.РФ поручительство по аналогичным займам до 20 млрд рублей каждый", - сообщил премьер.

ЦБ РФ 26 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,28 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Упреждающая продажа валюты проводится с 10 марта в рамках реализации механизма бюджетного правила в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Эти операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Американские законодатели, представители администрации, экономисты, члены аналитических центров и лоббисты начали рассматривать возможность принятия нового пакета мер поддержки экономики, который вероятно, будет масштабнее предыдущего, пишет The Wall Street Journal.

При этом многие ожидают, что полноценные обсуждения начнутся к концу апреля.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон о финансовой поддержке американской экономики в размере $2 трлн, необходимой в связи с распространением коронавируса. Пакет финансовой помощи стал самой крупной мерой поддержки экономики в истории США, отмечают СМИ.

Закон предусматривает, в частности, денежные выплаты в размере $1200 американцам с доходом до $75 тыс. в год, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

При этом лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер сказал, что принятые меры "определенно не являются концом нашей работы в Конгрессе", пишет WSJ.

Нефть эталонных марок продолжает дешеветь в ходе торгов в понедельник, котировки находятся на минимуме за 18 лет.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК упала на 8,5% - до $22,81 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 5,83% - до $20,1 за баррель.

Оба контракта демонстрировали падение по итогам пяти недель подряд. С начала месяца их цена упала примерно на 50%, пишет MarketWatch.

По мнению директора по рыночной стратегии Westpac Роберта Ренни, которого цитирует Financial Times, давлению на нефтяные цены "не видно конца". Он указал на растущее число заражений коронавирусом и отсутствие каких-либо соглашений между Саудовской Аравией и Россией о сокращении добычи.

Падение нефтяных цен привело к заметному сокращению количества действующих буровых установок в США в течение двух недель подряд. Американская нефтесервиская компания Baker Hughes сообщила в пятницу, что на прошлой неделе их число упало на 40 единиц - до 624 установок.

"Внешние условия (нефть и отношение инвесторов к рисковым активам) продолжат определять динамику российской валюты. При текущих ценах на нефть Центральный банк увеличит поддержку национальной валюты, продавая валюту, полученную от Минфина в рамках сделки по Сбербанку. В среднесрочной перспективе курс в 80 руб./$1 не выглядит обоснованным (наш базовый прогноз предполагает умеренное улучшение на нефтяном рынке), но в краткосрочной перспективе курс останется в диапазоне 77-80 руб./$1 без ощутимого изменения внешних условий. Риски новой волны распродаж сохраняются, но поддержка курса со стороны ЦБ РФ поможет удержать рубль от существенного ослабления, а меры крупнейших регуляторов поддерживают финансовые рынки по всему миру, что сказывается на спросе на российские активы", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, на ситуацию на большинстве мировых рынков продолжают оказывать влияние два основных фактора - эпидемия коронавируса и меры поддержки со стороны ведущих мировых центробанков. "Регуляторы вводят фактически неограниченные по объему программы по выкупу активов, что должно успокоить рынки, а правительства идут по пути принятия программ по стимулированию, призванных нивелировать негативное влияние коронавируса на экономику. Это помогло рынкам в рамках прошедшей недели приостановить падение и даже отыграть часть потерь. Однако данных мер может оказаться недостаточно для возобновления полноценного роста рынков. В текущий момент, когда не пройден пик заболеваемости, сложно полноценно оценить влияние коронавируса на мировую экономику, в связи с чем у инвесторов отсутствуют ценовые ориентиры по широкому спектру активов, что не способствует формированию портфелей с прицелом на долгосрочный рост", - отметил Зварич.

"В России нерабочая неделя, хотя она не распространяется на предприятия, которые полностью перевели сотрудников на работу из дома, то есть на фондовый и валютный рынок. Торги на "Московской бирже" сегодня и всю неделю будут проходить в обычном режиме. В воскресенье был введен карантин в Москве и Московской области, рассматриваются такие же меры и в других регионах. Общий новостной фон пока ожидаемо негативный, хотя информация о том, что в России уже созданы три препарата для лечения заболевших COVID-19, два из которых проходят испытания, а один - сертификацию, может добавить рынку чуть-чуть оптимизма", - полагает заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Между тем, ЦБ РФ сообщил, что банки в понедельник на аукционе 7-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 500 млрд рублей, выбрав весь его лимит, спрос составил 734,184 млрд рублей.

При анонсе аукциона ЦБ отметил, что решение о его проведении принято с учетом длительного периода нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки ЦБ.

Средневзвешенная ставка аукциона составила 6,1643% годовых, в заявках указывались ставки в диапазоне 6,0000-6,5555%.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не рассчитывались в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем, так как неделя с 30 марта по 3 апреля официально не является рабочей. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 6,25% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - на 6,34% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях 6,51%, 6,68% и 6,77% годовых.