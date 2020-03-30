"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций Акрона до "держать", но повысил оценку на 14%

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) на 14% - до 6400 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

Акции "Акрона" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за последний месяц подорожали на 25% (а с начала года - почти на 30%) и достигали исторического максимума выше 6 тыс. рублей за бумагу. По мнению аналитиков "ВТБ Капитала", основным драйвером роста бумаг стало ослабление рубля, так как 85% выручки "Акрона" приходится на экспортные продажи. Также поддержку котировкам "Акрона" оказывают рост объемов производства, стабильные дивидендные выплаты на уровне минимум $200 млн в год, а также строительство калийного рудника.

В то же время, цены на азотные удобрения могут оказаться под давлением низких цен на газ в Европе, а также ситуации с пандемией COVID-19, говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Акрона", основанный на оценках аналитиков 3 инвестиционных банков, составляет 5233,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 5960 рублей за штуку.