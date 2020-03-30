"БКС Глобал Маркетс" ожидает движения рубля ниже 80/$

Предстоящие 1-2 недели будут особенно критичными для рынков: во многих странах ожидается пик заболеваемости коронавирусом; также начнут публиковаться данные по экономикам за март, которые ожидаемо будут очень плохими, отмечает аналитик компании Владимир Тихомиров. В этих условиях можно ожидать новой волны ухода инвесторов от риска и падения сырьевых котировок, что усилит давление и на российский рубль, считает он.

"В ближайшие дни мы ожидаем ослабления рубля ниже 80/$, но падения ниже 85/$ можно ожидать только в случае, если цены на Brent опустятся до или ниже уровня в $20/барр, чего, впрочем, полностью исключить нельзя", - пишет В. Тихомиров.

ЦБ с начала проведения валютных интервенций (10 марта) суммарно продал в рынок $1,6 млрд. Рост волатильности и растущее давление на рубль могут вынудить ЦБ уже в ближайшие дни увеличить объем дневных интервенций с уровня $170 млн, который был на прошлой неделе.

"Согласно нашему обновленному прогнозу, в 2020 г. средний курс рубля составит 73,4/$, при этом во 2К20 будет колебаться вблизи 80/$, а в конце года может укрепиться до 72/$. Цены на Brent составят порядка $25/барр. во 2К20, а к 4К20 могут вырасти до $40/барр.", - указывает аналитик "БКС Глобал Маркетс".