Brent останется в диапазоне $22 -28/барр. при поддержке словесных интервенций из США - "БКС Глобал Маркетс"

"БКС Глобал Маркетс" ожидает, что Brent останется в диапазоне $22 -28/барр. при поддержке словесных интервенций из США, при этом премия к WTI, вероятно, будет снижаться, сообщается в обзоре.

Цены на нефть закрепились около отметки $25 за баррель Brent, при этом цена барреля Urals опускалась до $18, констатируют специалисты компании.

США отменили свои планы начать закупку нефти в стратегический резерв 26 марта, планировалось закупить около 30 млн барр. Цены на некоторые марки канадской нефти опустились ниже стоимости их транспортировки, т.е. фактически стали отрицательными. При текущем объеме дисбаланса спроса и предложения (около 10-15 млн барр.) нефтехранилища будут переполнены уже через 2-3 месяца, отмечают аналитики. Глава союза нефтедобывающих компаний Техаса подтвердил готовность снизить добычу на 10%, если соответствующие договоренности будут достигнуты с ОПЕК+.

"Мы ожидаем, что Brent останется в диапазоне $22 -28/барр. при поддержке словесных интервенций из США, при этом премия к WTI, вероятно, будет снижаться", - указывают аналитики Кирилл Таченников и Василий Мордовцев.