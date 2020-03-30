Послабления ЦБ помогут, но не уберегут банки от убытков - Райффайзенбанк

Послабления ЦБ помогут, но не уберегут банки от убытков, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

"В конце прошлой недели мы оценили существовавший на начало года запас прочности банковского сектора (а именно способность абсорбировать убытки от реализовавших рыночных рисков и реализующихся кредитных рисков) и пришли к выводу о том, что этого запаса прочности недостаточно, и регулятору придется вводить послабления. На фоне стремительного ухудшения эпидемиологической обстановки действия ЦБ РФ не заставили себя долго ждать, - отмечают аналитики Райффайзенбанка. - До 30 сентября 2020 г. банкам разрешено проводить реструктуризацию кредитов компаниям (из перечня отраслей, пострадавших от COVID-19) без ухудшения оценки качества обслуживания их долга и без увеличения резерва по таким кредитам (если ухудшение финансового положения заемщика произошло после 1 марта). Помимо МСП, пострадавшими называются следующие отрасли: туризм, транспорт, общепит, фитнес, образование, коммерческая недвижимость (девелопмент), розничная торговля непродовольственными товарами, стоматология. Аналогичные послабления вводятся в отношении граждан (потребительского кредитования). По словам главы ЦБ РФ, "меры по возможной реструктуризации, по нашим оценкам, охватывают около 25% кредитного портфеля банков" (то есть 13 трлн руб.)".

Судя по масштабу послаблений, отмечают специалисты Райффайзенбанка, регулятор уже наблюдает признаки значительного ухудшения качества кредитных портфелей у банков, которые могут быть эквивалентны стоимости риска в диапазоне 10-25% (в зависимости от того, какая часть заемщиков из обозначенной группы испытает долгосрочные проблемы с обслуживанием долга). Однако банки, которые буду вынуждены реструктурировать кредиты, испытают падение процентного дохода (пострадавшие заемщики относились к высокомаржинальному сегменту).

"По нашим оценкам, это падение может составить 0,5-1 трлн руб. (что составляет 25-50% чистой балансовой прибыли за 2019 г.) в зависимости от продолжительности действия вируса на экономику (сейчас ЦБ РФ предполагает, что к 30 сентября ситуация заметно улучшится). Также из-за падения кредитования произойдет сокращение и комиссионного дохода. По итогам года (в предположении, что во 2П бизнес нормализуется) сектор может показать близкую к нулю прибыль или даже убыток", - пишут аналитики.