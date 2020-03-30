Goldman Sachs убрал акции Яндекса и ADS HeadHunter из CEEMEA Focus List

Goldman Sachs убрал акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) и американские депозитарные акции (ADS) HeadHunter из CEEMEA Focus List (наиболее привлекательные в настоящее время бумаги для покупки в регионе CEEMEA - Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка - прим. ИФ) с учетом высокой степени неопределенности относительно выручки этих компаний в краткосрочной перспективе, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем долгосрочная рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками инвестбанка была подтверждена.

Для глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru была сохранена рекомендация "держать".