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30 марта 2020 года 15:18
Goldman Sachs убрал акции Яндекса и ADS HeadHunter из CEEMEA Focus List
Goldman Sachs убрал акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) и американские депозитарные акции (ADS) HeadHunter из CEEMEA Focus List (наиболее привлекательные в настоящее время бумаги для покупки в регионе CEEMEA - Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка - прим. ИФ) с учетом высокой степени неопределенности относительно выручки этих компаний в краткосрочной перспективе, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем долгосрочная рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками инвестбанка была подтверждена. Для глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru была сохранена рекомендация "держать".
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Компании упоминаемые в новости: Mail.ru Group, Яндекс, HeadHunter Group
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