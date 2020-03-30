Курс в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 77-80 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль на фоне снижающихся нефтяных котировок торгуется вблизи 80 руб./$, и в краткосрочной перспективе курс останется в диапазоне 77-80 руб./$ без ощутимого изменения внешних условий, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Внешние условия (нефть и отношение инвесторов к рисковым активам) продолжат определять динамику российской валюты, - отмечают эксперты банка. - При текущих ценах на нефть ЦБ увеличит поддержку национальной валюты, продавая валюту, полученную от Минфина в рамках сделки по Сбербанку. В среднесрочной перспективе курс в 80 руб./$ не выглядит обоснованным (наш базовый прогноз предполагает умеренное улучшение на нефтяном рынке), но в краткосрочной перспективе курс останется в диапазоне 77-80 руб./$ без ощутимого изменения внешних условий".

По мнению экспертов банка Санкт-Петербург", риски новой волны распродаж сохраняются, но поддержка курса со стороны ЦБ РФ поможет удержать рубль от существенного ослабления, а меры крупнейших регуляторов поддерживают финансовые рынки по всему миру, что сказывается на спросе на российские активы.