Рынок акций РФ после негативного старта торгов отыграл часть потерь, несмотря на падение нефти

Москва. 30 марта. Рынок акций РФ после негативного старта торгов в понедельник отыграл часть потерь за счет закрытия части коротких позиций игроками, несмотря на падение фондовых площадок Азии и Европы, а также дешевеющую нефть на фоне введения странами режима карантина в условиях распространения коронавируса; ряд бумаг вышел в "плюс".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2378,47 пункта (-0,9%), индекс РТС - 939,04 пункта (-1,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,5%.

Доллар вырос до 79,79 рубля (+0,97 рубля), максимум дня - 80,85 руб./$1.

В лидерах отката выступают акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,5% и -4,5% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-2,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%).

Подросли акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,9%).

Поддержку акциям "Роснефти" оказали новости, что компания объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране. Активы в Венесуэле "Роснефть" продает правительству РФ в обмен на пакет своих акций в 9,6%.

Индексы в США в пятницу снизились на 3-4%, но неделя завершилась ростом - Dow Jones прибавил максимальные с 1938 года 12,8%, S&P 500 поднялся на 10,3%, что стало рекордным ростом с 2008 года, Nasdaq - на 9,1% (максимум с 2009 года).

Скачок индексов на прошлой неделе объясняется, в частности, оптимизмом в связи с принятием в США нового пакета мер по поддержке экономики, пишет MarketWatch. Однако аналитики предупреждают, что рынок акций может испытывать сильное давление в ближайшие недели или месяцы, поскольку инвесторы будут продолжать следить за динамикой количества инфицированных COVID-19, а также за данными, отражающими падение экономической деятельности в США и других странах.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал закон о мерах поддержки американской экономики общим объемом около $2 трлн. Принятый пакет мер является самым крупным в истории страны и более чем вдвое превосходит пакет помощи в размере примерно в $800 млрд, принятый в 2009 году для преодоления финансового кризиса.

В понедельник в Азии также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,6%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%), "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 теряют 1,4-2,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%).

Инвесторы продолжают следить за распространением коронавируса COVID-19 в мире. По состоянию на 03:00 МСК понедельника, в мире насчитывалось 703 тыс. 734 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 33 тыс. 210 человек, поправились более 146 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

Тем временем замминистра промышленности и информационных технологий КНР Син Гобин сообщил, что работа основных промышленных предприятий Китая после эпидемии восстановлена на 98,6%. Одновременно на 76% восстановилась работа предприятий малого и среднего бизнеса, нарастают темпы работы на строительных объектах, сообщил чиновник.

Нефть утром в понедельник продолжает падение из-за стремительного сокращения спроса на фоне карантинов, введенных для нераспространения коронавируса; цена Brent находится почти на $1,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 27 марта. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $22,89 за баррель (-8,2% и -5,4% в пятницу), майская цена WTI - $20,29 за баррель (-5,7% и -4,8% в пятницу).

Оба контракта демонстрировали падение по итогам пяти недель подряд. С начала месяца их цена упала примерно на 50%, пишет MarketWatch.

С 1 апреля прекращает действие сделка ОПЕК+ о снижении добычи.

Падение нефтяных цен привело к заметному сокращению количества действующих буровых установок в США в течение двух недель подряд. Американская нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила в пятницу, что на прошлой неделе их число упало на 40 единиц - до 624 установок.

Помимо этого, аналитики отмечают риски исчерпания свободного места в нефтехранилищах. Как сообщает агентство Bloomberg, на ключевом хранилище в Кушинге уже более половины мощностей заполнено нефтью, а цены на нефть на физическом рынке в США стали отрицательными - производители платят потребителям, чтобы те забрали "черное барахло".

Первым потоком нефти, который перевернул все вверх дном, стал высокосернистый сорт Wyoming Asphalt Sour, который используется в основном для производства битума.

Сырьевой рейдер Mercuria Energy Group в середине марта запросил за нее цену минус 0,19 цента за баррель, фактически попросив производителя заплатить за роскошь избавиться от их добычи.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в пятницу прервался мощный рост американского рынка акций, тем самым разрушив небольшие надежды на V-образное восстановление индексов. Можно сказать, что технический отскок завершен, техническая перепроданность снята и у "медведей" есть силы для еще одной атаки.

Нефть ожидаемо дешевеет, поскольку предложение сырья явно превышает спрос со стороны экономики, которая стагнирует из-за мировой эпидемии коронавируса. Похоже, что под завязку заполнены и хранилища крупнейших регионов. Кроме того, котировки нефти отрабатывают фигуру "треугольник", пробитие которого наблюдалось в пятницу и теперь целью снижения Brent является район $20 за баррель.

Поддержкой для индекса МосБиржи является район около 2240 пунктов, но он уже пробивался вниз, и не следует уповать на его устойчивость и в этот раз. Хуже рынка выглядят бумаги нефтяного сектора за исключением "Роснефти", которая в выходные объявила об уходе из Венесуэлы и передаче всех активов в этой стране неназванной госкомпании в обмен на 9,6% своих акций. Оценить рыночную стоимость венесуэльских проектов "Роснефти" невозможно, прежде всего, из-за отсутствия на них покупателей на фоне санкций в отношении РФ. Поэтому сделку для российской компании можно назвать выгодной - за неликвидные активы на падающем нефтяном рынке она получила собственные акции.

Благодаря этому "Роснефть" рассчитывает, что с ее трейдинговых подразделений будут сняты американские санкции, что позволит компании нарастить поставки нефти. Но когда это произойдет и произойдет ли вообще - неизвестно. Тем более, что Штатам не нужно особых причин для введения санкций, а "Роснефть" вполне можно обвинить в инициировании развала сделки ОПЕК+ и дестабилизации мировых цен на нефть.

В любом случае, не рекомендуется покупать акции нефтяного сектора на среднесрочную перспективу, так как квартальные отчетности компаний будут очень плохие. Закрывать позиции нужно и по акциям ритейлеров, поскольку резкое падение доходов населения при росте цен не оставляет шансов на рост бумаг этого сектора. На фоне нарастающего экономического кризиса в стране плохие перспективы и у акций банков. В лучшем положении из-за неизбежной сильной девальвации рубля будут акции металлургов, но и их стоит покупать лишь спекулятивно, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, ведущие центробанки сделали все, чтобы напоить финансовые рынки ликвидностью. Однако этого пока явно недостаточно, чтобы компенсировать негативные ожидания от последствий коронавирусной эпидемии. Более всего инвесторов раздражает неопределенность, поскольку распространение COVID-19 в США и Европе идет по негативному сценарию, хотя в Китае число новых заражений свелось до минимума. Предварительные индексы деловой активности за март показали резкий спад, который, скорее всего, лишь ухудшится в апреле.

Основные тревоги связаны с продолжительностью и шириной мер по сдерживанию коронавируса. Авиасообщение между странами почти полностью прекратилось и осуществляется лишь с целью доставок грузов. Сфера услуг в развитых странах работает в усеченном режиме. Одним из главных индикаторов пессимизма и экономического спада является нефть, которая уже упала ниже $23 за баррель Brent. В JPMorgan ожидают, что спад мирового ВВП в певом полугодии составит 10,5%. Народный банк Китая снизил ключевую ставку недельного РЕПО на 20 базисных пунктов. Однако усилий центральных банков может оказаться недостаточно. В США Трамп продлил меры социального дистанцирования до 30 апреля, а в британском правительстве вовсе сгущают краски, полагая наличие подобных мер в течение нескольких месяцев.

В Goldman Sachs полагают, что административные меры по сокращению добычи нефти уже не помогут, так как в апреле глобальный спрос на нефть может упасть почти на 19 млн б/с. Поэтому ожидания по нефти остаются негативными, хотя некоторые проекты в США оказались на пороге банкротства, отмечает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, на широкий спектр активов продолжает давить активное распространение коронавируса за пределами Китая. Внимание инвесторов сосредоточено на динамике заболевших в США, где количество зараженных на утро понедельника превысило 142 тыс. человек. Также опасения вызывает ситуация в Европе, где, кроме Италии, вышедшей на второе место по количеству заболевших, активное распространение вируса наблюдается в Испании, Германии и Франции, тем самым затрагивая ведущие европейские экономики. В сложившихся обстоятельствах инвесторы продолжают пересматривать свои оценки влияния коронавируса на мировую экономику в сторону ухудшения, что не способствует активизации покупок.

Вторым фактором выступают беспрецедентные меры поддержки со стороны центробанков и правительств. Регуляторы вводят фактически неограниченные по объему программы по выкупу активов, что должно успокоить рынки, а правительства идут по пути принятия программ по стимулированию, призванных нивелировать негативное влияние коронавируса на экономику. Это помогло рынкам в рамках прошедшей недели локально приостановить падение и даже отыграть часть потерь.

Однако данных мер может оказаться недостаточно для возобновления полноценного роста рынков. В текущий момент, когда не пройден пик заболеваемости, сложно полноценно оценить влияние коронавируса на мировую экономику, в связи с чем у инвесторов отсутствуют ценовые ориентиры по широкому спектру активов, что не способствует формированию портфелей с прицелом на долгосрочный рост.

Индекс МосБиржи может просесть в район 2350 пунктов, далее в ходе торгов возможно усиление продаж на ухудшении внешней конъюнктуры. Доллар может подняться в район верхней границы диапазона 75-80 руб./$1 и даже преодолеть ее в случае сохранения общемирового пессимизма, считает Зварич.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-6,3%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-5,6%), ГДР TCS (-5%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+6,4% и +11,8% "префы"), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+6,3%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+5,3%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+4,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+3,6%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 21,779 млрд рублей (из них 5,21 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).