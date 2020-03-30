ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции ОГК-2

Аналитики ГК "ФИНАМ" отмечают, что акции ОГК-2 стали очень доходными, и рекомендуют их покупать.

"ОГК-2 - крупнейшая компания тепловой генерации, контролирующая 11 электростанций с общей установленной мощностью 18,83 ГВт., - отмечсет эксперт "ФИНАМа" наталия Малых. - Прибыль акционеров ОГК-2 выросла в 2019 г. на 45%, до рекордных 12 млрд руб., на фоне оптимизации мощностей, увеличения цен на электроэнергию и снижения резервирования. Без учета обесценения активов 4,3 млрд руб. скорр. прибыль, по нашим оценкам, достигла рекордных 15,5 млрд руб. Мы рекомендуем "Покупать" акции ОГК-2".

Компания продала угольную Красноярскую ГРЭС-2 в начале года за 10 млрд руб., что, по мнению эксперта, поможет снизить долг. Выбытие актива также поможет улучшить экологический профиль компании, что становится все более важным критерием для иностранных инвесторов. В этом году компания перейдет на выплату дивидендов в размере 50% прибыли по МСФО, что Н. Малых считает позитивным моментом для долгосрочной биржевой истории ОГК-2. "Это позволит предложить инвесторам доходность 13% при DPS 0,057 руб. (+54% г/г), что является одной из лучших альтернатив в отрасли", - отмечает аналитик "ФИНАМа".

Акции ОГК-2 торгуются с низкими мультипликаторами относительно российских генкомпаний. Капитализация предполагает оценку всего в 4х годовой прибыли 2019 при медиане 5,9х.