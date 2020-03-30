En+ Group: дивиденды за 2019 г. маловероятны - Газпромбанк

Аналитики Газпромбанка оценивают опубликованную отчетность En+ Group по МСФО за 4К19 и 2019 г. нейтрально. "На фоне ранее раскрытых результатов РУСАЛа динамика показателей энергетического сегмента оказалась близкой к нашим ожиданиям, при этом мы не ожидали объявления дивидендов за 2019 г. Как результат, мы оцениваем публикацию отчетности как нейтральную", - говорится в обзоре инвестбанка.

En+ Group опубликовала отчетность по МСФО за 4К19 и 2019 г. В 4К19 выручка Группы увеличилась на 4,6% г/г до 3 079 млн долл. за счет роста выручки металлургического сегмента, тогда как выручка энергетического сегмента снизилась на 1,9% г/г до 816 млн долл. EBITDA Группы сократилась на 23,8% г/г до 510 млн долл.

EBITDA энергетического сегмента продемонстрировала меньшее снижение - на 4,2% г/г до 298 млн долл. Рентабельность по EBITDA ухудшилась до 17% (с 23% в 4К18), при этом показатель энергетического сегмента остался на стабильном уровне в 37%. Свободный денежный поток (СДП) более чем удвоился с 306 млн долл. до 647 млн долл. за счет металлургического сегмента. СДП энергетического сегмента упал на 61,7% г/г до 77 млн долл., несмотря на значительное сокращение капзатрат (с 87 млн долл. в 4К18 до 53 млн долл.).

Чистый долг Группы сократился на 3,4% кв/кв до 10 204 млн долл. при стабильном показателе энергетического сегмента на уровне 3 738 млн долл. Коэффициент «чистый долг/EBITDA» вырос с 4,6х на конец 3К19 до 4,8х. В своем комментарии исполнительный председатель совета директоров лорд Грегори Баркер заявил, что совет директоров с малой вероятностью примет решение о рекомендации дивидендов за 2019 г. при отсутствии положительных изменений в рыночной конъюнктуре. Тем не менее, как только позволят рыночные условия, компания намеревается возобновить выплату дивидендов.