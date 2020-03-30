Путь рубля - ослабление - Росбанк

Пикирование нефтяных цен и ухудшение глобальной ситуации с распространением вируса оставляют рублю путь только на ослабление, говорится в комментарии Росбанка.

Падение мирового спроса из-за введенных карантинных мер становится доминирующим и при этом затяжным фактором неопределенности для нефтяного рынка. Urals в понедельник вновь торгуется ниже $19/барр., что должно в моменте вновь оказать давление на рубль, отмечают аналитики банка. Даже любые новые договоренности стран ОПЕК+ в текущих обстоятельствах едва ли могут нивелировать потенциальный избыток предложения "черного золота".

"Безусловно, резкое ослабление рубля сдерживают продажи Банка России в рамках бюджетного правила. Тем не менее, снижение торговой активности на предстоящей неделе может вынудить пары USD/RUB и EUR/RUB торговаться вблизи верхних границ и без того широких диапазонов - 82 и 90 соответственно", - указывают специалисты Росбанка.