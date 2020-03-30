Рубль на текущей неделе может вновь протестировать уровень 80,00/долл. - РФПИ

Рубль на текущей неделе может вновь протестировать уровни 80,00/долл., говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. Внешние новости останутся ключевым драйвером для финансовых инвесторов.

По мнению эксперта, ЦБ продолжит продавать ежедневного около USD$70 млн, что в условиях менее ликвидного рынка в период локальной сессии может поддерживать волатильность курса. В понедельник компании выплачивают налог на прибыль, объем которого превысит среднемесячные показатели из-за традиционной сезонности, связанной с порядком его уплаты. Это, как считает Д. Полевой, частично может поддержать рубль, но вряд ли будет определяющим фактором. Внешние новости останутся ключевым драйвером для финансовых инвесторов.

"По данным CFTC на 24 марта, чистая спекулятивная позиция в рубле немного подросла (с 16,1% до 20,8% от общего числа открытых позиций за счет сокращения "шортов"), но предстоящая неделя будет, видимо, более сложной, учитывая большой объем макростатистики в США и Европе. В таких условиях не исключаем, что рубль может вновь протестировать уровни 80,00+/USD", - отмечает эксперт РФПИ.

Прошлую неделю рубль завершил вновь лидером по темпам снижения, потеряв в пятницу около 1,7% до 78,80/USD с минимумами 79,30, напоминает Дмитрий Полевой. Первые пару часов торгов стабильность рубля около 77,75/USD обеспечивали массивные продажи валюты экспортерами, вероятно, в связи с желанием запастись рублевой ликвидностью в преддверии предстоящей нерабочей недели и крупных налоговых выплат (налог на прибыль) в понедельник. Однако по мере их насыщения курс рубля начал уверенно снижаться на фоне общего негатива в мире и возобновившегося снижения цен на нефть: Brent опускался с USD$27/брл. до USD$24,50/брл. (сегодня USD$23/брл), а Urals завершила торги пятницы вблизи USD$17,80/брл.