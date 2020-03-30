Рубль открыл торги гэпом вниз к доллару и евро на фоне очередного обвала цен на нефть

Москва. 30 марта. Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль падает к бивалютной корзине в условиях очередного обвала цен на рынке нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 80,0-80,85 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 80,12 руб./$1 (+1,3 рубля к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 88,62 руб./EUR1 (+88,11 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,11 рубля к уровню закрытия пятницы, до 83,95 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,3875 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,8611 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль обвалился к доллару и евро на старте торгов понедельника из-за очередной волны падения цен на нефть. Основное влияние на нефтяные цены будет оказывать динамика спроса, который, как ожидается, в ближайшие недели усилит свое рекордное падение. При этом с 1 апреля прекращает действие сделка ОПЕК+ о снижении добычи.

Помимо этого, аналитики отмечают риски исчерпания свободного места в нефтехранилищах. "Согласно отраслевым данным, уровень заполненности нефтехранилищ достиг 75%, и дальнейшее складирование нефти при сниженном спросе приведет к обвалу цен до $10 (за баррель - ИФ) в ближайшие месяцы, если производственная активность не восстановится", - отмечает глава Sun Global Investments Михир Кападия.

В центре внимания инвесторов остаются новости, касающиеся распространения коронавируса и мер, направленных на его ограничение.

По состоянию на 08:00 МСК понедельника, в мире насчитывалось 712 тыс. 135 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 33 тыс. 626 человек, поправились более 148 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

За истекшие с 08:00 МСК воскресенья сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло, по данным издания, на 48,922 тыс., скончавшихся - на 2,597 тыс.

В то же время, по информации американского университета Джонса Хопкинса, число инфицированных в мире на утро понедельника по московскому времени достигло 722 тыс. 435 человек, смертельных случаев - 33 тыс. 997.

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон о финансовой поддержке американской экономики в размере $2 трлн, необходимой в связи с распространением коронавируса, сообщили американские СМИ.

Законопроект в пятницу получил поддержку в Палате представителей Конгресса США, а в среду после нескольких дней согласования с Белым домом его одобрил Сенат. Пакет финансовой помощи стал самой крупной мерой поддержки экономики в истории США, отмечают СМИ.

При этом лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти считает, что уже принятых мер по поддержке американской экономики в условиях распространения коронавируса уже достаточно, в новых законопроектах по этому вопросу нет необходимости.

Ранее Трамп заявил журналистам, что поддержит решение по очередному пакету помощи экономике и готов "сделать все, что только возможно", для спасения жизни американцев и экономического развития.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК упала на 6,58%, до $23,29 за баррель. По итогам торгов в пятницу фьючерсы снизились в цене на 5,4%, а недельное падение составило 7,6%.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 5,04% - до $20,5 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на 4,8%.

Оба контракта демонстрировали падение по итогам пяти недель подряд. С начала месяца их цена упала примерно на 50%, пишет MarketWatch.