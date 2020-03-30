Усилившиеся страхи падения спроса давят на котировки нефти - Промсвязьбанк

Усилившиеся страхи падения спроса давят на котировки нефти, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Цены на нефть усилили падение, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. Ближайший фьючерс на Brent торгуется на уровнях конца 2002 года - 23,5 долл./барр. Страхи затягивания ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией и пандемией коронавируса, серьезно угрожающие спросу на нефть, давят на котировки.

"Во вторник экспирируется майский фьючерс, следующий торгуется по 27 долл./барр., отражая устойчивое контанго на рынке нефти. В понедельник мы видим риски продолжения нисходящего движения в майском фьючерсе (20-24 долл./барр.) в отсутствие каких-либо позитивных новостей и надежд на скорое разрешение проблемы спроса, усугубляющейся тем фактом, что хранилища нефти уже заполнены на 75%", - пишет Е. Крылова.