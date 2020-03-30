Снижение комиссий от эквайринга приведет к уменьшению комиссионного дохода банков - "БКС Глобал Маркетс"

Снижение комиссий от эквайринга приведет к уменьшению комиссионного дохода банков (примерно на 20% в случае Сбербанка и на 15% – у TCS), однако эффект может быть компенсирован за счет сокращения межбанковских комиссий в платежных системах, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

ЦБ РФ в ответ на ситуацию с пандемией и в целях поддержки электронной коммерции с 15 апреля по 30 сентября ограничит уровень комиссий за эквайринг на уровне 1% (сейчас 1,2-2,2%). Эта мера будет действовать для отдельных интернетритейлеров, реализующих продукты питания, лекарства, бакалею и товары длительного пользования (до RUB 20 тыс.). В то же время платежные системы, в частности Visa, уже объявили о снижении межбанковских комиссий для поддержки мер ЦБ.

Эксперты "БКС Глобал Маркетс" напоминают, что размер комиссий за эквайринг уже широкого обсуждался в прошлом, однако не получил поддержки у ЦБ и банков, поскольку комиссии направляются на кешбэки и другие промоакции, которые должны способствовать переходу с использования наличных на карты.