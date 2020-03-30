Роснефть очень вовремя избавилась от активов в Венесуэле - "БКС Глобал Маркетс"

Роснефть очень вовремя избавилась от активов в Венесуэле, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Прекратив все операций с Венесуэлой, компания снимает с себя риски санкций США, которые стали вполне реальными после падения цен на нефть, учитывая проблемы сланцевых производителей, при том что рост цен на бензин больше не является сдерживающим фактором", - отмечают аналитики инвесткомпании Кирилл Таченников и Василий Мордовцев.

""Мы не ожидаем, что Роснефть сможет когда-либо погасить или продать полученные 9,6% акций, поскольку правительство не захочет терять контроль над компанией. Таким образом пакет, формально считающийся квазиказначейскими акциями, вряд ли добавит стоимости. Единственный фундаментально положительный момент заключается в том, что Роснефть сможет получать порядка 10% своих дивидендов обратно. Учитывая, что рынок присвоил венесуэльским активам компании стоимость, близкую к нулю, мы ожидаем положительной реакции, хотя с фундаментальной точки зрения не видим здесь потенциала дальнейшего роста котировок", - отмечают эксперты "БКС Глобал Маркетс".

Роснефть продает все свои венесуэльские активы в обмен на пакет собственных акций в размере 9.6%, сообщается в пресс-релизе компании. Все торговые контракты, предоплаты и доли Роснефти в совместных с Венесуэлой проектах были проданы неназванному предприятию, на 100% принадлежащему Российской Федерации. В рамках соглашения компания получит пакет своих акций в размере 9.6% на сумму $4 млрд. Ранее США добавили два трейдинговых подразделения Роснефти в санкционный список в связи с операциями с венесуэльской нефтегазовой компанией PDVSA с целью усиления давления на президента Мадуро.