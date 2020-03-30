Доллар/рубль в начале сессии понедельника может подняться в район верхней границы диапазона 75-80 - Промсвязьбанк

Промсвязьбанк ждет в понедельник утром ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. "Падение на рынке энергоносителей и ослабление валют развивающихся стран позволят паре доллар/рубль в начале сессии подняться в район верхней границы диапазона 75-80 рублей. При этом в случае ухудшения настроений на внешних площадках в ходе торгов американская валюта может попытаться выйти вверх из данного коридора и закрепиться выше 80 рублей за доллар", - указывает главный аналитик банка Богдан Зварич.